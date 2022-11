Czarneckich dwóch kariery i afery. W PiS nie mają przyjaciół, tylko prezes się liczy

Politycy PiS Ryszard Czarnecki i jego syn Przemysław co jakiś czas mocno o sobie przypominają, zwykle za przyczyną kolejnych skandali.

Przemysław Czarnecki wymyślił, że tak jak ojciec zostanie posłem. W 2015 r. dostał się do Sejmu już w pierwszym rozdaniu – premia za nazwisko.

Głośno o 39-letnim pośle Przemysławie Czarneckim zrobiło się ponownie w październiku tego roku, gdy okazało się, że w nocy leżał pijany na chodniku przy przystanku na warszawskim Wilanowie. Ktoś wezwał pogotowie. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze RMF FM, miał ponad dwa promile. Poseł trafił do izby wytrzeźwień przy ul. Kolskiej, skąd odebrała go matka. „Przepraszam. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć. Przyjmuję wszystkie konsekwencje z nią związane. W sposób szczególny przeprosiny kieruję do osób, których zaufanie zawiodłem” – napisał na Twitterze.