Skąd PiS i Solidarna Polska biorą pieniądze

W sobotę na stronie internetowej POLITYKI ujawniliśmy, że pięć osób z zarządu PZU w ciągu zaledwie tygodnia (od 14 do 20 października) wpłaciło na konto partii Jarosława Kaczyńskiego łącznie 225 tys. 750 zł. To: prezeska spółki Beata Kozłowska-Chyła (od jesieni 2020 r.), która stara się dbać o wizerunek osoby niezależnej od polityków, ale jej kariera jest bardzo ściśle związana z PiS. Według naszych wyliczeń, od 2015 r. zarobiła w państwowych spółkach przynajmniej 3,8 mln zł. Do partyjnej kasy dorzuciła też Małgorzata Sadurska – wiceprezeska PZU SA (od czerwca 2017 r.