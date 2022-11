Bój ostatni z Brukselą. Dotąd PiS był górą, ale nagle coś się zacięło

Od 2015 r. Jarosław Kaczyński wygrywał bitwy prowadzone z UE. Wiele jednak wskazuje na to, że ostatnią, o KPO i unijne środki, przegra. Choć jeszcze próbuje walczyć.

Unijne pieniądze, jak wszystko na to wskazuje, trafią do Polski dopiero po oddaniu przez PiS władzy i spełnieniu warunków wynikających z „kamieni milowych”, a sprawa ich pozyskania stanie się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej. Ze szkodą dla partii rządzącej, co wyraźnie dociera do obozu władzy; także ostatnie sondaże potwierdzają, że Polacy, w dużej przewadze, widzą tu winę PiS, rządu i Solidarnej Polski, a nie opozycji czy Komisji Europejskiej.

Historia bojów Zjednoczonej Prawicy z Brukselą prowadzonych pod szczytnymi hasłami suwerenności była dotąd raczej zapisem zwycięstw tej pierwszej.