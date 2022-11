Kaczyński radzi: nie umiesz zarobić na ZUS, idź na etat. Łatwo mówić

Ta rada oburzyła nawet związanego z PiS Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Uważa on, że taki system ubezpieczeń społecznych jest po prostu niemoralny.

Jeśli właściciel jednoosobowej firmy zarobi miesięcznie jedynie 1732 zł, to tak naprawdę nie zarobi ani złotówki. Od stycznia 2023 r. same tylko składki obowiązkowe na ZUS – czyli emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa – wyniosą bowiem 1418 zł. To największy ich wzrost w historii, bo aż o ponad 207 zł. Bierze się to stąd, że podstawą do wyliczenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne jest prognozowana na 2023 r. wysokość przeciętnej płacy, a tę rząd szacuje na 6935 zł – czyli ma być o 17,1 proc.