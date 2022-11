Obrotny poseł PiS. Po co i za co Jacek Kurzępa bada polską młodzież

KO wnioskuje dziś do NIK i MEiN o kontrolę rozlicznych projektów posła Jacka Kurzępy. CBA zapowiedziało kontrolę jego oświadczeń majątkowych.

Lubuski poseł PiS Jacek Kurzępa umie zadbać o własne interesy. Z maili, które wypłynęły ze skrzynki Michała Dworczyka, wynika, że Kurzępa w 2019 r., dwa dni po przegranych wyborach do Sejmu, miał błagać go o posadę. „Na uczelni zarabiam zaledwie 5,2 tys. zł. Kredyt hipoteczny zeżre wszystkie moje pobory z Uczelni. Bez dodatkowego zatrudnienia nie przeżyję. (…) Jakby co, biorę wszystko” – pisał do ówczesnego szefa Kancelarii Premiera. Na końcu zasugerował z żalem, że jeśli partia mu nie pomoże, pójdzie pracować do magazynu Zalando przy niemieckiej granicy.