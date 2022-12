Hojny patron. Jak Jarosław buduje sobie pomniki brata

Maria i Lech Kaczyńscy zostali już upamiętnieni w co najmniej 200 miejscach w Polsce, nawet takich, które jeszcze nie powstały. Co z tego mają ci, którzy o to zabiegają?

Mała (niespełna 100 uczniów) szkoła w Chełchach na Mazurach wybrała Lecha Kaczyńskiego na swojego patrona już 11 dni po katastrofie smoleńskiej. Jednocześnie patronem gimnazjum został ks. Jerzy Popiełuszko, na uroczystości nadania imion uczniowie trzymali więc w rękach obrazki z bł. ks. Jerzym i z Lechem Kaczyńskim. Powiewały sztandary, uczniowie tańczyli poloneza Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”, a w kolejnych latach rywalizowali w konkursach wiedzy o życiu i działalności Lecha Kaczyńskiego.