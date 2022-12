Śnieg zostanie z nami co najmniej do końca tygodnia. A w święta?

Precyzyjne prognozy obejmują kilka najbliższych dni, może do tygodnia, i w tym czasie możemy potwierdzić, że zima z nami zostanie – mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk z IMGiW.

Norbert Frątczak: – Czy niż Brygida, który właśnie przesuwa się nad Polską, zaskoczył?

Małgorzata Tomczuk: – Nie powiedziałabym. Synoptycy już od jakiegoś czasu donosili o spodziewanych opadach śniegu na południowym wschodzie kraju, na poziomie 20–30 cm, i to się sprawdziło.

Skąd do nas przyszedł ten niż i dokąd zmierza?

Układ niżów ciągnął się od północnych Włoch, przez Bałkany, w stronę Ukrainy. Teraz jest w rejonie zatoki Ryskiej nad Łotwą i tam postoi dzisiejszej nocy i jutrzejszego dnia. Z wtorku na środę zacznie przesuwać się nad Finlandię i tam będzie tracił na intensywności.

Wiele osób, patrząc przez okno, zastanawia się, czy czeka nas najostrzejsza zima od lat.

Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Precyzyjne prognozy obejmują kilka najbliższych dni, może do tygodnia, wtedy jeszcze ma to sens.

Zatem co możemy powiedzieć na pewno?

Że śnieg w wielu rejonach Polski utrzyma się co najmniej przez tydzień. Najbliższe dni będą z lekko ujemnymi temperaturami, może poza wybrzeżem czy krańcami zachodnimi. W nocy temperatura może spaść nawet do ponad 10 st. Z wtorku na środę będzie do minus 18 st. w dolinach karpackich i minus 14 st. w kotlinach sudeckich. Nawet minus 15 w Kielecczyźnie i Małopolsce. Minus 12 na Suwalszczyźnie. Później zima może nieco odpuścić na południowym wschodzie, ale w głębi kraju do końca tygodnia na pewno się utrzyma.

Jakie ostrzeżenia obowiązują obecnie?

Na obszarze od północnej części województwa pomorskiego, przez jego wschodnią część, warmińsko-mazurskie, po północne krańce województwa podlaskiego, czyli Suwalszczyznę, obowiązują ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu. Na północy województwa pomorskiego ostrzegamy o silnym wietrze, a o zamieciach i zawiejach dodatkowo tam, gdzie ten wiatr będzie najsilniejszy.

Jest za wcześnie, żeby mówić o śniegu na święta?

Nie ma znaczenia, co odpowiem, ponieważ te prognozy są obarczone tak dużym ryzykiem błędu, że można je sprowadzić do: „będzie albo nie będzie”.

