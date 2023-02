Projekt na miarę możliwości

Jak rządzący widzą Wielką Polskę? Przesłuchaliśmy wiele godzin nagrań z Kongresów organizowanych przez Fundację Polska Wielki Projekt. I zajrzeliśmy w ich finanse i personalia.

W czerwcu 2016 r., pół roku po przejęciu władzy przez PiS, wicepremier Mateusz Morawiecki przemawia do uczestników Kongresu Polska Wielki Projekt (PWP), zaplecza towarzysko-intelektualnego Jarosława Kaczyńskiego: „Dziś w domenie państwa polskiego jest 138 różnych instytutów badawczych, ale jedna trzecia z tych instytutów żyje w większości z wynajmu nieruchomości. Byłoby to śmieszne, gdyby nie było straszne. Niektóre instytuty przedkładają taki plan biznesowy dla nas [dla rządu], aby kupić im nieruchomość, bo one wtedy będą miały z czego żyć”.

Sześć lat później, 23 września 2022 r., Fundacja Polska Wielki Projekt, organizator tamtego kongresu, składa do Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o 5 mln zł na zakup 412-metrowej willi otoczonej „starannie skomponowanym ogrodem”. I dalej we wniosku: „Rozważano kilka prestiżowych obiektów w Warszawie”, a za wyborem tej na Mokotowie przemawiało, że „jest to nieruchomość, która stanowi jeden z najwybitniejszych przykładów polskiego modernizmu, została ona wybudowana w 1936 r. i ma ogromną wartość historyczną”. Wnioskodawcy zauważają też, że Polski Holding Nieruchomości, do którego należy willa, „wystawił ją za cenę, która wobec piękna i historycznej wartości nieruchomości wydaje się okazją (5,5 mln zł netto)”. Jak ustaliła wp.pl, nadzorowany dziś przez Jacka Sasina PHN już w 2014 r. wyceniał ją na 6 mln zł. Od tego czasu wszystkie nieruchomości drożały, a ta jakimś cudem potaniała.

Mają więc wybraną siedzibę na własność. Wcześniej, jak ustaliła POLITYKA, fundacja wynajmowała lokal od miasta przy ul. Szpitalnej w Warszawie. Miasto wypowiedziało jej wcześniej umowę, bo zalegała z czynszem. Pomimo tego przez blisko rok fundacja nie chciała opuścić lokalu, ale ostatecznie uregulowała dług i potem zmieniła siedzibę.