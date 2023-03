Dziedzictwo Glińskiego. Czarnek mógłby się uczyć

Resort kultury to jedno źródło, inne to instytuty, które minister Gliński przez lata powoływał: to np. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków (z kontroli NIK wynika, że zamiast zakładanych 17 mln zł przychodu rocznie fundusz notował 776 tys. – zaledwie 5 proc.) czy Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

Przemysław Czarnek, wszak minister edukacji, w kwestiach dotacji sporo mógł się nauczyć od wicepremiera Piotra Glińskiego. To z jego inicjatywy powstał Narodowy Instytut Wolności, który przyznał dofinansowanie m.in. fundacji Wielki Projekt Polska, obdarowanej już wcześniej 5 mln zł przez resort Czarnka. Z Ministerstwa Kultury wciąż też skapują setki tysięcy złotych – na mniejsze kwoty, za to regularnie, mogą liczyć projekty o charakterze katolickim, patriotycznym, narodowym. Resort właśnie prowadzi lub zamyka nabory do programów na najbliższe lata. W przypadku czasopism tradycyjnie bez ministerialnych środków muszą się obyć cenione i czytane tytuły, jak Dwutygodnik.com, „Przekrój”, „Res Publica Nowa” czy magazyn „Pismo”. Najwięcej pieniędzy z puli dostały: Fundacja Świętego Mikołaja na publikację i promocję 155 numerów „Teologii Politycznej Co Tydzień”, tygodnika idei wydawanego online (dotacja na trzy lata, w sumie 404,3 tys. zł); Liber Pro Arte na kwartalnik „Konteksty” (na trzy lata, łącznie 360 tys. zł); Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego na cztery numery kwartalnika „Kronos. Metafizyka Kultura Religia” (135 tys. zł); Fundacja Świętego Benedykta na 12 numerów pisma „Christianitas” (300,3 tys. zł do wydania w trzy lata) i Fundacja Academicon na magazyn „Filozofuj!” (też trzy lata, w sumie 252,63 tys. zł). Co prawda sumy dofinansowania nie wzrosły proporcjonalnie do inflacji i cen papieru, ale dla pominiętych to żadna pociecha. Równie ciekawe są rozstrzygnięcia programu „Literatura”. Znów najwięcej dostanie Fundacja Świętego Mikołaja (126 tys. zł m.