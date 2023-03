Król Jan Paweł II. Jak spór o papieża może wpłynąć na wybory

Rozmowa z socjologiem Marcinem Dumą, szefem ośrodka badawczego IBRiS, o tym, jak spór o papieża może wpłynąć na wybory, jak Kaczyński gra rolę stand-upera i że największą partią w Polsce nie jest ani PiS, ani PO.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – Czy Jan Paweł II odmieni oblicze wyborów, tych wyborów?

MARCIN DUMA: – A jakie jest oblicze tych wyborów?

Dwa sety dla PiS i idą na wygraną w trzecim.

Przed zarzutami zaangażowania Karola Wojtyły w tuszowanie pedofilii też byli liderem sondaży. My, robiąc badania niemal co tydzień, wiemy, że Jan Paweł II nie miał bezpośredniego wpływu na dzisiejsze notowania PiS. Przy czym słowo „dzisiejsze” jest kluczowe, bo trzymając się pana porównania, piłka jest ciągle w grze. Atak na Jana Pawła…

Chciał pan powiedzieć „drugi zamach”.

…chciałem powiedzieć atak na Jana Pawła, ma tę cechę, że może spinać w jedną opowieść całą narrację, którą PiS próbuje karmić wyborców w marszu po trzecią kadencję. Papież do tej układanki nie tylko bardzo pasuje, ale ma jeszcze tę wspaniałą cechę, że nie może już niczym zaskoczyć, np. nagłym poparciem dla wejścia Polski do UE, jak to miało miejsce w końcówce życia Jana Pawła II.

Może zaskoczyć tuszowaniem pedofilii.

Dla pana to jakaś nowa kwestia? Opowieść o braku zaangażowania Jana Pawła II w te kwestie nie pojawiła się dziś, dyskusja toczy się od lat. Tyle że nie w Polsce. Na Zachodzie właściwie się już nawet skończyła ze skutkiem negatywnym dla papieża Polaka. Tak się składa, że nam ten temat wychodził już wcześniej w badaniach. W grudniu 2022 r. w rozmowach focusowych mieliśmy przedsmak tego, co przetacza się teraz przez całą Polskę. Wchodząc w temat autorytetów, ludzie mówili: oczywiście Jan Paweł II. Tylko mieli problem, że jednak mógł pedofilię kryć. Ci bardziej konserwatywni tłumaczyli to sobie tak: „Gdyby mój kumpel coś takiego zrobił, to czy ja bym na niego doniósł?