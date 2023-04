Wolta w TVP. Zarząd odwołał Jarosława Olechowskiego, dyrektora TAI

Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, TVP3 i TVP Warszawa został odwołany ze stanowiska. To prawdopodobnie efekt listu wysłanego do władz PiS, w którym skarżył się na prezesa telewizji. Sprawę ujawnił Onet.

Centrum informacji TVP oczywiście tego nie potwierdza. Komunikat o odwołaniu Jarosława Olechowskiego ma dwa zdania i nie zawiera powodów tej decyzji. Jest za to informacja, że nowym dyrektorem TAI zostanie Michał Adamczyk, jeden z prowadzących główne wydanie „Wiadomości”.

Jarosław Olechowski: żale i zasługi

W poniedziałek Onet opisał sprawę listu, który trafił do władz Prawa i Sprawiedliwości. Zawiera skargi i oskarżenia pod adresem prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza o polityczny sabotaż. Autorstwo przypisuje się Jarosławowi Olechowskiemu, choć on sam się do tego nie przyznaje. W liście wymieniane są jego zasługi na rzecz obecnej władzy.

„Złamana została [przez Matyszkowicza] podstawowa zasada: dostaję zadania i merytoryczne wytyczne, ale to ja dobieram narzędzia do osiągnięcia celu. Do tej pory sprawdzało się to doskonale i przynosiło wyniki. Dowodem jest np. najnowszy sondaż OBOP, z którego wynika, że 51 proc. Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość wygra jesienne wybory parlamentarne, oraz badanie Social Changes, w którym Prawo i Sprawiedliwość ma 39 proc. poparcia, zwiększa przewagę nad Koalicją Obywatelską do 11 punktów i notuje najlepszy wynik od grudnia 2022 r. W dużej mierze to efekt skutecznej pracy TAI i sprawnego narracyjnego oraz medialnego zarządzania kolejnymi pojawiającymi się kryzysami” – czytamy we fragmencie ujawnionym przez Onet.

Afera listowa w TVP

„Dożyliśmy czasów, w których wysoko postawiona osoba z publicznej telewizji może być podejrzewana o jawne, pozbawione wszelkiego kamuflażu traktowanie medium powołanego do bezstronnego informowania społeczeństwa jako narzędzia propagandy partyjnej” – komentował „aferę listową” na łamach „Polityki” prof. Jan Hartman. „Sama możliwość takiego wydarzenia jest dowodem zupełnego upadku moralnego i skrajnego bezwstydu obu stron – środowiska TVP i ośrodka władzy w wyzywająco obskurnym budynku przy Nowogrodzkiej. Fakt, że zajmujemy się tą nędzną intrygą, mówi więcej niż treść domniemanego listu” – dodał.