Suwerenna Polska zamiast Solidarnej. Co Ziobro chciał pokazać Kaczyńskiemu?

Na warszawskiej konwencji Suwerennej Polski przekaz był radykalny, ale treść wątła. Z jakiego powodu Zbigniew Ziobro uznał, że potrzebuje stworzyć nową partię?

Po 11 latach ze sceny politycznej znika Solidarna Polska, partia, która w swej historii tylko raz wystartowała samodzielnie w wyborach (i przepadła pod progiem), jej poparcie społeczne jest śladowe, a mimo to ósmy rok współrządzi z PiS.

Huraganowy atak na Unię Europejską

Solidarną Polskę zastępuje formalnie nowe ugrupowanie – Suwerenna Polska, której powstanie ziobryści uczcili konwencją 3 maja w Warszawie. Do hali EXPO XXI (gdzie wcześniej odbywały się m.in. konwencje PiS) przyjechało ok. 1,2 tys. osób, czyli całkiem sporo jak na małą partię i wydarzenie, które długo utrzymywano w tajemnicy – partyjni działacze dowiedzieli się o nim parę tygodni temu. Taka konwencja to wysiłek nie tylko organizacyjny, lecz i finansowy; jej koszt rozmówca „Polityki” z PiS szacuje na ok. 300 tys. zł.

Politycy Suwerennej Polski zmieniali się na scenie często. Poza Zbigniewem Ziobrą wystąpili m.in. europosłowie Patryk Jaki i Beata Kempa oraz posłowie Michał Wójcik, Michał Woś, Jacek Ozdoba, Janusz Kowalski i Sebastian Kaleta. Treści było tam jednak niewiele; przez trzy godziny słychać było na przemian gromkie zapewnienia o patriotyzmie i religijności ziobrystów (konwencję rozpoczęło odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”) oraz huraganowy atak na Unię Europejską. Suwerenna Polska sięgnęła po wszystkie strachy eurosceptycznego elektoratu i w bardzo prostych słowach je wyartykułowała: „szaleńcy z Brukseli”, „grupy cwaniaków”, „nabijanie kabzy szantażystom”, „niemiecki tupet”, „lewacka deprawacja”, „utrata niepodległości”.

Eurokraci według ziobrystów zmienią nam życie w piekło bez samochodów, drewna w kominkach, dostępu do lasów i tanich lotów. A na koniec zdelegalizują schabowego i zakażą mówić „tata i mama”. Opozycja, jak klarowali kolejni mówcy, to z kolei „wariaci”, „targowica” i „niemieccy kolaboranci”.

Radykałowie zatrzymali się w pół drogi

Wszystko to już słyszeliśmy, nie tylko zresztą z ust ludzi Ziobry; po niemal identyczne środki wyrazu sięga czasem PiS czy Konfederacja. Tu jednak było tego jeszcze więcej i jeszcze grubiej; można było odnieść wrażenie, że ogląda się jakiś przydługi i nudnawy w gruncie rzeczy seans nienawiści.

Nie było jednak nad tym „i” żadnej kropki. Kolejni mówcy w czarnych barwach rysowali przyszłość Polski i zapewniali, że tylko oni mają na to antidotum, ale poza paroma kompletnie nierealnymi hasłami (renegocjacja umowy z Unią, przekształcenie jej w „Europę ojczyzn”) nie przedstawili programu pozytywnego.

Przekaz był radykalny, ale treść wątła, a w dodatku zawieszona w próżni. Bo – poza paroma wzmiankami o koalicjantach z PiS – z samych wystąpień trudno się było zorientować, czy Suwerenna Polska jest w rządzie, czy w opozycji. A jeśli jest w rządzie, i to od prawie ośmiu lat, to dlaczego jest tak źle? Tego ziobryści już nie wyartykułowali ze sceny. W ich świecie szwarccharakterem jest Mateusz Morawiecki, ale przed atakiem na premiera się zawahali. Tym bardziej nie padła więc deklaracja o zerwaniu koalicji z PiS i samodzielnym starcie w wyborach. Chęć podtrzymania sojuszu z Jarosławem Kaczyńskim powstrzymała z kolei Suwerenną Polską przed wyciągnięciem jedynej sensownej konkluzji z własnych poglądów, czyli wezwania do wystąpienia z Unii. Antyeuropejscy radykałowie zatrzymali się w pół drogi.

Po co to Ziobrze?

Powstaje więc pytanie, po co to wszystko było. Z jakiego powodu Zbigniew Ziobro uznał, że potrzebuje stworzyć nową partię? Nieżyczliwi koalicjantowi politycy PiS przekonują, że chodziło o bałagan w papierach, który kosztował Solidarną Polskę odrzucenie sprawozdania finansowego. Założenie nowej partii ma dać ziobrystom czystą kartotekę (i w razie samodzielnego startu – widoki na subwencję). Politycy Suwerennej Polski odpowiadają, że plan zmiany szyldu powstał już pod koniec 2020 r., bo kwestie socjalne się zużyły i trzeba – także w nazwie ugrupowania – zaakcentować wyrazisty stosunek do UE.

Antyunijny przekaz z warszawskiej konwencji oraz jej rozmach to także sygnał polityczny. Ziobro chciał pokazać Kaczyńskiemu, że jest zdolny wystawić własne listy (służyły temu także zbiórki podpisów pod obywatelskimi formalnie projektami ustaw o obronie chrześcijan i obronie lasów) i że jego partia jest skonsolidowana. To także nawiązanie rywalizacji z Konfederacją, która w sprawach unijnych głosi podobne hasła i odnosi sondażowe sukcesy.

Trudno jednak przypuszczać, by sama zmiana nazwy i zaostrzenie przekazu przyciągnęły do Suwerennej Polski prawicowych wyborców. To wciąż będzie niszowe ugrupowanie, zdane na łaskę i niełaskę Kaczyńskiego. Negocjacje o listach wyborczych zapowiadają się mimo to ciekawie, bo PiS może spróbować ograniczyć liczbę posłów Suwerennej Polski w przyszłym Sejmie.

