Czarnka nauczka dla uczonych. Za obelgami poszły groźby finansowych sankcji

PiS nie po raz pierwszy atakuje środowisko naukowe, ale to, co się dzieje po wypowiedzi prof. Barbary Engelking, to rzecz bez precedensu. Za obelgami poszły groźby finansowych sankcji.

Awantura zaczęła się zaraz po 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Do TVN zaproszona została prof. Barbara Engelking, autorka koncepcji wystawy „Wokół nas morze ognia” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, której tematem są losy żydowskich cywilów w czasie powstania i po nim. Ekspozycja opiera się na nielicznych zachowanych relacjach, dziennikach, wspomnieniach tych, którzy ukrywając się w bunkrach, desperacko walczyli o przetrwanie. W ich słowach oprócz przerażenia przeplatającego się z nadzieją są także poczucie osamotnienia i lęk przed szmalcownictwem i zdradą. I o tym m.in. mówiła prof. Barbara Engelking w programie Moniki Olejnik; że Żydzi wiedzieli, czego się od Niemców spodziewać, bo Niemiec był wrogiem i ta relacja była bardzo klarowna, czarno-biała, a relacja z Polakami była dużo bardziej złożona. Polacy mieli potencjał, by stać się sojusznikami Żydów i można było mieć nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak rozpowszechnionego szmalcownictwa. „Żydzi nieprawdopodobnie rozczarowali się co do Polaków w czasie wojny” – stwierdziła. Dla tych, którzy wiedzą cokolwiek o historii Holokaustu, są to słowa oczywiste. Prof. Engelking nie powiedziała nic nowego. Ona i inni badacze Zagłady piszą o tym od lat. Ale w czasie przedwyborczym ta wypowiedź wprawiła prawicowych polityków w stan histeryczno-patriotycznego wzmożenia. Premier Mateusz Morawiecki określił tę wypowiedź jako „skandaliczną” i „pseudohistoryczną”. Według niego to Polacy byli przeszkodą i barierą dla Holokaustu, a nie współwinnymi, o czym świadczyć ma liczba Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Do nagonki szybko włączyła się TVP Info.