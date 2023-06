Marian Turski uhonorowany w Łodzi. Niespodzianka na 97. urodziny!

Jubilat otrzymał z rąk prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej unikatowy prezent. Organizatorzy mają nadzieję, że przetrwa tysiąc lat.

Dzwon odlany jest z brązu. Na środku widnieje napis: Lodzermensch. To niemieckie określenie na mieszkańca zindustrializowanej Łodzi z końca XIX i pierwszej połowy XX w. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „łódzkiego człowieka” (niem. lodzer – łódzki, Mensch – człowiek). Cechuje go wyjątkowa pracowitość, wytrwałość połączona ze zdolnością do znacznego wysiłku i duża przedsiębiorczość.

Marian Turski urodził się w 1926 r. w Druskiennikach, w ówczesnym województwie białostockim, ale wychował się w Łodzi. W wieku 14 lat trafił do łódzkiego getta, zaś cztery lata później do jednego z ostatnich transportów z Łodzi do Auschwitz-Birkenau, gdzie stracił ojca i brata. Przeżył dwa marsze śmierci – w styczniu 1945 r. z Auschwitz do Buchenwaldu i w kwietniu tego samego roku z Buchewaldu do Theresienstadt. Tam doczekał wyzwolenia.

W lutym 2023 r. Marian Turski wziął udział w projekcie malarskim „Łódź 600” na 600-lecie miasta. Na płótnach wytworzonych za pomocą krosien działających niegdyś w Łodzi malowali artyści z Polski i świata. Marian Turski namalował laurkę dla miasta z cytatem z Owidiusza (mini patria est).

Historia zaklęta w dzwonie

W górnej części dzwonu widnieje łacińska sentencja „Veritas lux mea” (prawda jest moim światłem). – Marian Turski całym swoim życiem zaświadcza, że kieruje się tą zasadą – mówi Waldemar Płusa, jeden z organizatorów spotkania. I dodaje: – Najstarsze dzwony mają 4,5–5 tys. lat. Jeżeli ten, który dziś dostał, przetrwa choć tysiąc i ktoś go kiedyś odnajdzie, może stanie się to pretekstem do ponownego opowiedzenia historii Mariana Turskiego.

Marian Turski jest szefem działu historycznego „Polityki”, a także dziennikarzem najdłużej związanym z tygodnikiem.