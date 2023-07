Warcholstwo prawne u pana Zbyszka. Czy Duda ułaskawi Marikę?

Jest prawdziwym skandalem, że Zbyszek Ziobro zapowiada wyciągnięcie służbowych konsekwencji wobec sędziów i prokuratorów działających w sprawie Mariki. To nawrót do najgorszych czasów PRL.

Mamy do czynienia z prawną „hakatumbą”. Jeśli ktoś nie pamięta, słowo „hakatumba” wymyślił p. Patryk (nie byle) Jaki, który rzekł był kiedyś: „Polska byłaby dwukrotnie silniejsza, gdybyśmy przeznaczyli pieniądze na rozwój, a nie na odbudowę po niemieckiej hatakumbie”. Jako poseł do PE odznaczył się przemówieniem odziany w marynarkę i spodnie od dresu. Obecnie paraduje w koszulce z wizerunkiem króla Jagiełły – ma to manifestować jego bezgraniczny patriotyzm nawiązujący do wychowania polskich husarzy w duchu wiktorii pod Grunwaldem.

Jaki, Warchoł, Ziobro

Robotę na szczeblu europejskim podjął po zakończeniu misji (jako wiceminister) w Ministerstwie Sprawiedliwości zarządzanym przez p. Zbyszka (pardon za poufałość – dalej już nie będę pardonował w tym kontekście). Przeszedł tam bardzo gruntowną edukację skutkującą takim oto stwierdzeniem: „Praworządność to tylko narzędzie i pretekst, żeby w nas [Polskę] uderzyć”. Nie znam się na tyle na ścieżkach kariery ministerialnej w systemie tzw. dobrej zmiany, ale przypuszczam, że skoro p. (nie byle) Jaki należał do Solidarnej (teraz Suwerennej) Polski, to zastąpił go u p. Zbyszka inny członek tego ugrupowania, mianowicie p. Marcin Warchoł.

Jakby nie było, jest godnym następcą p. Patryka, jak o tym świadczy wypowiedź: „Koła Gospodyń Wiejskich pielęgnują polskie tradycje, religię, kulturę i patriotyzm. Dlatego Fundusz Sprawiedliwości je wspiera i pomaga”. Okazuje się przy tym, że terminowanie u p. Zbyszka likwiduje bariery dyscyplinarne, skoro p. Patryk jest doktorem nauk o bezpieczeństwie, natomiast p. Marcin doktorem habilitowanym nauk prawnych. Dalej przedstawiam sprawę Mariki M., która dostarcza hakatumby warcholstwa prawniczego w wykonaniu p. Zbyszka. W samej rzeczy to, co ostatnio wyprawia w związku z przedmiotowym kazusem, jest twórczą syntezą rozumienia praworządności przez p. Patryka i rozumienia sprawiedliwości przez p. Marcina. Może jest tak dlatego, że mgr prawa Ziobro jednoczy w sobie atrybuty swoich podwładnych, mianowicie dr. (nie byle) Jakiego (nie jest już podwładnym po linii urzędniczej, ale jest takowym w hierarchii partyjnej) i dr. hab. Warchoła.

Zgadzam się, że wykorzystywanie nazwisk w sposób taki, jak to czynię w niniejszym tekście, może być zakwestionowane z punktu widzenia zasad polemicznego fair play, ale uważam, że to w miarę niewinna igraszka wobec stylu panującego w TVP(Dez)Info.

Ziobro walczy z chuligaństwem

10 sierpnia 2020 r. w Poznaniu miała miejsce demonstracja środowisk LGBT. Marika M. (dzisiaj 24-letnia), działaczka Młodzieży Wszechpolskiej i założycielka (wraz z Michałem O.) Frontu Oczyszczenia Narodowego, postanowiła czynnie zaprotestować przeciwko wybrykom lesbijek i wspólnie z kilkoma osobami (Michał O. był wśród nich) usiłowała wyrwać tęczową torbę jednej z demonstrantek. Doszło przy tym do użycia przemocy w postaci wykręcania palców, wskutek czego poszkodowana odniosła obrażenia. Ze strony napastników padały obraźliwe epitety w rodzaju: „oddaj tę szmatę, lesbo”.

Za ten czyn Marika M. i Michał O. zostali skazani na trzy lata więzienia (o taką sankcję wnosił prokurator) – to minimalna kara za rozbój o charakterze chuligańskim. Sąd przyjął taką właśnie kwalifikację, tj. wziął pod uwagę art. 280 kk o następującym brzmieniu: „§1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2”, w związku z art. 57a kk stanowiącym: „Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę”.

Skoro najniższy wymiar kary przewidziany przez art. 280§1 wynosi dwa lata, to zgodnie z art. 57a trzeba było wymierzyć karę trzech lat pozbawienia wolności, ponieważ 2 + ½ razy 2 = 3. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że art. 57a kk został dodany z inicjatywy p. Zbyszka, który motywował tę nowelizację potrzebą walki z chuligaństwem. Można więc uznać, że zarówno prokurator, jak i sąd działający w przedmiotowej sprawie zastosowali się do penitencjarnych intencji ministra sprawiedliwości tożsamego z prokuratorem generalnym.

Marika M. nie wniosła apelacji i wyrok sądu rejonowego się uprawomocnił, Michał O. odwołał się, ale sąd oddalił jego apelację. Nie dotarłem do informacji o ostatecznym rozwiązaniu sprawy tego dzielnego młodzieńca, ale nie on, ale jego koleżanka (czy nawet partnerka) odgrywa główną rolę w dalszej historii.

Uczuciowa studentka z czerwonym paskiem

Marika M. została wzięta w obronę przez instytut Ordo Iuris (tłumaczenie polskie tej nazwy: Porządek Prawa). Na jego oficjalnej stronie można przeczytać: „Marika nie była wcześniej karana. Udzielała się społecznie, m.in. należała do Ochotniczej Straży Pożarnej, udzielała pomocy kombatantom, brała udział w rekonstrukcjach historycznych, sprzątała groby poległych w obronie ojczyzny. Przed wydaniem wyroku studiowała informatykę oraz pracowała”. Wedle relacji jej rodziców „córka jest dobrym dzieckiem, uczyła się bardzo dobrze, miała czerwony pasek, była czuła i uczuciowa, pomagała wszystkim. Udzielała się społecznie”.

Pan Jerzy Kwaśniewski, prezes organizacji, adwokat, tak rzecz ujął: „To jeden z najbardziej skandalicznych wyroków, z jakimi się kiedykolwiek zetknąłem. 21-letnia Marika – aktywna społecznie studentka Politechniki Poznańskiej – została skazana na trzy lata bezwzględnego więzienia za… nieudaną próbę wyszarpnięcia lnianej torby w barwach flagi LGBT. Oskarżono ją o rozbój i próbę kradzieży torby o wartości 15 zł. Dziewczyna ostatni rok spędziła w więzieniu. Po naszej interwencji ten sam sąd, który wcześniej skazał Marikę, teraz pozytywnie zaopiniował wniosek o jej ułaskawienie przez prezydenta. Tydzień później prokurator generalny zarządził przerwę w odbywaniu kary więzienia. Od wczoraj dziewczyna jest w domu. Teraz jej dalszy los jest w rękach prezydenta Andrzeja Dudy”.

Ciekawe, czy owe ręce okażą się dobre dla Mariki M., o co wnosi ona sama, popierana w tym przez Ordo Iuris i p. Zbyszka. Dziewczyna, niezależnie od potęgi popierających ją sił państwowych i społecznych, może być optymistką w tym względzie, chociaż – by przypomnieć – prezydencka łaska jeździ na prerogatywie, a więc pstrym koniu.

Władza Ziobry wystarczy

Z dokumentów Ordo Iuris dowiadujemy się, że p. Zbyszek odegrał istotną rolę w tym, że „dziewczyna jest w domu”. Zastosował art. 568 kodeksu postępowania karnego o treści: „Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz Prokurator Generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie”.

Trzeba w związku z tym zauważyć, że p. Zbyszek raczył coś pokręcić w swych obliczeniach związanych ze sprawą Mariki M. Stwierdził, że wystąpił o przerwę w wykonaniu kary dla niej jako osoby 21-letniej. Otóż panna Marika liczyła tyleż roków, gdy zaatakowała posiadaczkę tęczowej torby, a teraz jest starsza o trzy lata. To jednak tylko drobiazg, który ma chyba podkreślić, że p. Zbyszek jest ludzkim panem dla młodzieży.

Poparł go p. Mularczyk w tym zbożnym dziele, ale tu sprawa jest poważniejsza, bo mamy do czynienia z rachmistrzem od reparacji wojennych, a jeśli w tej materii rachuje tak, jak to czyni w związku z szacowaniem wieku p. Mariki, to trudno być optymistą co do otrzymania 6 bln zł od Niemiec.

Wracając do działań p. Zbyszka. Jest rzeczą dość tajemniczą, jak rozumie zwrot „krótki okres czasu do odbycia kary”. Nie dotarłem do dokładnych danych, ale wygląda na to, że p. Marika odbyła przed znalezieniem się w domu najwyżej połowę orzeczonej kary, a to znaczy, że pozostało jej jeszcze półtora roku pozbawienia wolności. Zakres zwrotu „krótki okres” jest oczywiście nieostry i domaga się precyzacji w konkretnych przypadkach, ale wydaje się, że p. Zbyszek podszedł dość relatywistycznie do sprawy.

Jako teoretyk prawa mam też wątpliwość interpretacyjną. Przepis zawiera zwrot „sąd wydający opinię oraz Prokurator Generalny”. Powstaje pytanie, czy wymagana jest wspólna decyzja obu tych podmiotów, czy też postanowienie jednego z nich. Ta druga wykładnia każe czytać: „sąd wydający opinię lub Prokurator Generalny”, ale ignoruje sens słowa „oraz”. Na razie wiadomo, że sąd pozytywnie zaopiniował prośbę o ułaskawienie, ale nie że wystąpił o przerwę w karze. Jeśli mam rację, to p. Zbyszek najwyraźniej uznał, że jego prokuratorskie imperium (władza) wystarcza.

Rozbój w biały dzień

Pan Zbyszek nie ograniczył się do strony formalnej, ale bardzo szeroko uzasadnił swoje stanowisko od strony merytorycznej. Zagrzmiał tak (prezentuję składankę z jego wypowiedzi): „Sprawa jest o charakterze publicznym. Był spór, były emocje, doszło do zachowań, które z całą pewnością są związane z tego rodzaju sporami, które pojawiają się między ludźmi mającymi różne poglądy i manifestującymi swoje emocje. (...) Nie doszło do tego, co twierdzi sąd. Sąd stwierdził, że miało miejsce zachowanie polegające na usiłowaniu rozboju. Wydarzył się skandal polegający na nadużyciu prawa i zastosowaniu przepisów mówiących o rozboju, traktujących o zachowaniu bardzo poważnych kryminalistów, przestępców, wobec dziewczyny, która miała odmienne poglądy niż sąd, odmienne niż prokurator. (...) Ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności. Używano przemocy sądowej po to, żeby wsadzić ją do więzienia. (...) Sąd wtrącił młodą dziewczynę na trzy lata do więzienia, bo protestowała przeciwko promowaniu lewackiej ideologii i homoseksualizmu. Sądy bezwzględnie karzą Polaków za obronę wiary i wartości. (...) W tej sprawie zleciłem przygotowanie i wysłanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. (...) To się w głowie nie mieści. (...) Po zapoznaniu się z aktami sprawy jestem przekonany, że z historii trzeba wyciągnąć wnioski. Do polskich sądów wraca mentalność z komuny. Z pobudek ideologicznych zamyka się ludzi w więzieniach. To rzecz całkowicie niebywała. Wyrok, zachowanie sądu pozostaje w dramatycznym kontraście wobec traktowania przez sądy przedstawicieli grupy politycznej, aktywistów LGBT, innych środowisk lewicowych, którzy dopuszczają się często agresywnych zachowań, napaści fizycznych, pobić, niszczenia rzeczy. I spotykają się z jedną reakcją – uniewinnienie lub symboliczne skazanie, choć dominuje to pierwsze”.

Panu Zbyszkowi wtórowali jego zastępcy: „Do rozboju potrzebne są dwie rzeczy: zabór w celu przywłaszczenia i przemoc wobec osoby. Tu nie było żadnego z nich: ani przemocy, ani zaboru mienia. Niezgadzanie się z konkretną ideologią, zwłaszcza jeśli to ideologia szkodliwa, jest elementem wpisanym w demonstracje. (...) Marika nigdy nie powinna trafić do więzienia. To nadużycie prawa” (p. Warchoł). „To zbrodnia sądowa. Skandaliczne zachowanie sądu, skandaliczny wyrok” (p. Woś).

Mogę zrozumieć p. Kwaśniewskiego, tj. prezesa Ordo Iuris, nawet jeśli przyjąć, że nazwa Porządek Prawa jest dość humorystyczna w świetle programu i działań tej organizacji. Rzeczony prezes jest adwokatem i jego profesjonalnym zadaniem jest obrona osób naruszających prawo. Załóżmy, że zostałby obrońcą p. Mariki. Zapewne argumentowałby tak, jak to przedstawia opinia organizacji, której prezesuje, w szczególności że panna Marika nie była karana, jest dobrym dzieckiem, udziela się społecznie w straży pożarnej, studiuje, pomaga kombatantom, reprezentuje postawę patriotyczną, żałuje swego czynu, obiecuje poprawę itd. To, że sam ma takie poglądy na temat LGBT, jakie żywi jego klientka, nie miałoby żadnego znaczenia. Gdyby podjął się obrony Mariki M., powinien gromadzić argumenty w jej obronie, nawet gdyby był zdeklarowanym gejem.

Mogę też zrozumieć stanowisko osób, które uważają, że kara wymierzona pannie Marice jest niewspółmiernie wysoka. Sam uważam art. 57a za kuriozum, ale to sprawa dalszej dyskusji, podobnie jak to, czy kwalifikacja wyrwania tęczowej torby była rozbojem, tj. kradzieżą z użyciem przemocy. Fakt użycia przemocy ze skutkami w postaci obrażeń nie może być jednak zakwestionowany w żaden sposób.

Czy Marika może liczyć na łaskawość Dudy?

I co na to wysocy urzędnicy państwowi kierujący wymiarem sprawiedliwości? Kwestionowanie ustaleń sądu w procesie zakończonym prawomocnym wyrokiem przez ministra sprawiedliwości i jego zastępców pozostaje w rażącym konflikcie z zasadami państwa prawa. Rzecz nie w tym, że wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości nie mogą mieć swego zdania, nawet zabarwionego ideologicznie, na temat konkretnego wyroku, ale ich elementarnym obowiązkiem jest powstrzymanie się od takich enuncjacji proceduralnych, jakie wyżej zacytowałem. Jest prawdziwym skandalem, że p. Zbyszek zapowiada wyciągnięcie służbowych konsekwencji wobec sędziów i prokuratorów działających w sprawie Mariki M. To nawrót do najgorszych czasów PRL, a nie orzecznictwo obecnych polskich sądów, przynajmniej tych (na szczęście jest ich jeszcze zdecydowana większość), które nie dały się zastraszyć p. Zbyszkowi i jego kompanom.

Ich przekonywanie, że przecież nic takiego się nie stało, bo torba warta jest zaledwie 15 zł, że panna Marika prowadziła spór światopoglądowy, broniła wiary i wartości, kierowała się (słusznymi) emocjami, miała inny pogląd niż sąd i prokurator itd., to usprawiedliwianie stosowania przemocy, fizycznej i werbalnej, w sporach światopoglądowych. Chciałoby się splagiatować dobrozmiennego szefa resortu sprawiedliwości i powiedzieć, że jego apologia naruszania prawa połączona z deprecjonowaniem sądów i prokuratury nie mieści się w głowie, ale bardziej adekwatne jest stwierdzenie, że to hakatumba warcholstwa prawnego, esencjalnie zawarta w najgórniejszej części ciała p. Zbyszka. Nasuwa się łacińska paremia: „qualis vir, talis oratio” (jaka głowa, taka mowa).

Czy p. Marika M. może liczyć na łaskawość p. Dudy? W komunikacie resortu kierowanego przez p. Zbyszka czytamy: „Aspekt ideologiczny tego incydentu sugerują zeznania pokrzywdzonej, (...) że celem napastników nie była zawartość torby, ale sam przedmiot w tęczowych barwach”. Wychodzi na to, że owa torba była ideologią. To dobrze koresponduje z przeświadczeniem p. Dudy, że LGBT to nie ludzie, ale ideologia, a nawet sublimuje ten aparat pojęciowy, rozszerzając pojęcie ideologii z osób na rzeczy.

Ktoś, kto demonstruje taką postawę, niewątpliwie zasługuje na prezydencką łaskę. Tym bardziej że dobrozmienna protekcja na rzecz p. Mariki ma na uwadze przejęcie elektoratu Konfederacji na rzecz PiS lub sojusz obu tych ugrupowań. I to jest wartość dodana, oczywiście w imię wiary i wartości.