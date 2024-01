Neoizba SN: wybory są ważne. O manipulacjach PiS cisza

Nie-sąd, jakim jest powołana przez PiS Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego z neosędziami w składzie, uprzejmie nie sprowokował nowego konfliktu.

Wybory parlamentarne 2023 są ważne – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Z jednej strony dobrze się stało, bo gdyby orzekła odwrotnie, mielibyśmy kolejną odsłonę konfliktu państwa PiS z państwem polskim. Partia Jarosława Kaczyńskiego zażądałaby rozpisania nowych wyborów, a większość sejmowa nie przyjęłaby tego do wiadomości, powołując się na wyroki TSUE i Trybunału w Strasburgu.

O manipulacjach PiS cicho sza

Czyli nie-sąd, jakim jest powołana przez PiS z neosędziami w składzie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, uprzejmie nie sprowokował nowego konfliktu.

A to, że nie jest prawdziwym, niezależnym sądem, potwierdziła, pomijając milczeniem skandaliczne i niedopuszczalne w demokratycznym procesie wyborczym manipulowanie przepisami organizacyjnymi, które miało dać miażdżącą przewagę PiS-owi. Chodzi choćby o brak możliwości głosowania korespondencyjnego za granicą, małą liczbę lokali wyborczych tamże, dodatkowe komisje w okręgach „kościelnych” czy wreszcie równocześnie organizowane referendum obliczone na ściągnięcie do urn wyborczych ksenofobów albo przekształcenie rządowych mediów w sztab wyborczy partii rządzącej.

Na ten temat neoizba SN milczała lub prześliznęła się mimo niego.

Parlament jak działa, tak będzie działał

Tak czy inaczej, powtórzmy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN nie jest sądem, a jej rozstrzygnięcie nie jest uchwałą. Dzisiejsze orzeczenie z prawnego punktu widzenia jest – jak mawiał Jarosław Kaczyński – „non est”. A co w takim razie z wyborami?

Nic. Nie było tego orzeczenia przez trzy miesiące – i parlament działał. Nie będzie go przez cztery lata – też będzie działał. Bo prawo milczy, co w takim przypadku należy zrobić. Należy za to robić co innego: reformować Sąd Najwyższy, delegalizować IKN i rozwiązać problem ważności nominacji sędziowskich z udziałem neo-KRS.

Tylko żelaza konsekwencja oddzielania prawa i bezprawia może uzdrowić polskie sądownictwo.