Wraca manel

Bez równości nie ma sprawiedliwości, ale to już wiemy od czasów francuskiej rewolucji.

Manel to relikt przeszłości, który co jakiś czas zalicza efektowny comeback. Oto za stołem zasiada kilku panów i obraduje na tematy, które interesują wszystkich, i kobiety, i mężczyzn. W gronie wybrańców znajdują się eksperci od takich doświadczeń, jak macierzyństwo czy opieka nad starszymi członkami rodziny. Manel to odmiana panelu, w której brak reprezentacji ponad połowy społeczeństwa. Światli organizatorzy publicznych dyskusji dbają o to, żeby za stołem obrad zasiadali i mężczyźni, i kobiety. Ale niektórzy zaliczają wpadkę i usadzają rzędem samych panów. Manel jest jak spodnie dzwony, hit lat 70., potem przez dekady symbol krindżu, który jednak dzielnie wraca i czasem znajduje swoich amatorów.

Koronny argument organizatorów maneli jest taki, że pań nie ciągnie do wystąpień publicznych. „Dzwonię do nich, ale żadna nie może” – zaklinał się regularnie gospodarz jednego z popularnych programów telewizyjnych. To manipulacja na miarę zaczepek w rodzaju: „Same jesteście sobie winne, bo czemu kobiety nie garną się do polityki?”. Odpowiedź brzmi: a dlaczego panów nie ciągnie do pracy w domu, do zajmowania się na pełen etat wspólnymi dziećmi czy opieką nad wymagającymi pomocy rodzicami? I czy nie jest tak, że jeśli nie ma się wszystkich osób reprezentujących dane stanowisko, to się po prostu panelu nie organizuje? Kobiety, socjalizowane do bycia skromnymi i zgodnymi, oceniane przede wszystkim za wygląd i wiek (nie może być po pięćdziesiątce!), nie zawsze czują się pewnie w roli ekspertek. Panowie odwrotnie. Jeden z naszych kolegów z prywatnej telewizji opowiadał, że kiedy dzwonił z zaproszeniem do mężczyzny, ten często nawet nie pytał, na jaki temat ma się wypowiadać, tylko z mety umawiał się na konkretną godzinę.

Kiedyś manele były normą.