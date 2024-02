Witold Pawłowski poleca nowy numer „Polityki”

Piotr Buras analizuje, czy Europa może się obronić bez Ameryki, Paweł Reszka opisuje codzienność frontowego Chersonia, Łukasz Lipiński rozmawia z dyrektorem generalnym TVP o pisowskiej telewizji i planach na przyszłość.

Nasz temat z okładki to „Trump straszy Europę”. Chodzi o słowa byłego i być może przyszłego prezydenta USA, które obiegły cały świat, podważające zobowiązania NATO do obrony każdego z zaatakowanych państw członkowskich. Piotr Buras („Do broni!”) analizuje, czy Europa może się obronić bez USA, co z europejską armią, bronią jądrową, nowymi unijnymi funduszami na zbrojenia, duchem współpracy. Pisze, że nie ma łatwych recept i automatycznej solidarności, bo Europejczyków rozleniwiły lata pokoju, kiedy konflikt militarny wydawał się czystą abstrakcją.

Ukraina obudziła się z tego spokojnego snu równe dwa lata temu. Mamy w tym numerze reportaż Pawła Reszki z Charkowa („Jaki alarm?”), o codzienności milionowego miasta i nastrojach, o rutynie zagrożeń, normalności nienormalnego i pewnym rodzaju otępienia. Edwin Bendyk przypomina kijowskie wydarzenia sprzed dziesięciu lat: Rewolucję Godności, która dała później Putinowi pretekst do napaści, ale i zbudowała fundamenty odradzającego się państwa. A Juliusz Ćwieluch („Polowanie na Leopardy”) ciekawie opisuje, jak w gliwickim Bumarze naprawia się ukraińskie czołgi.