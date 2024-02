Dzieci umierają pod opieką uzdrowicieli. Bo rodzic woli wahadełka i witaminę D od lekarza

Ile dzieci umiera wskutek leczenia metodami niekonwencjonalnymi? O wielu sytuacjach nie wiemy, bo ani rodzicom, ani uzdrowicielom nie zależy na ujawnieniu prawdy.

Ból głowy, białkomocz, powiększenie węzłów chłonnych. Często nie wiadomo, czy na przykład ból głowy nie jest związany z tętniakiem. Ale zamiast na pogłębioną diagnostykę rodzic decyduje się na inne metody: nacieranie sadłem borsuka, ruchy wahadełkiem itp. – Bezcenny czas mija i dochodzi do dramatu. Bywa też, że choroba była w stanie remisji, a metoda niekonwencjonalna ją pobudza i kończy się śmiercią. Jednak nikt tych faktów nie łączy – mówi dr hab. med. Witold Kołłątaj z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej USD w Lublinie.

– W miejsce szczepień, a także antybiotyków rodzice stosują coś ich zdaniem bardziej skutecznego i zdrowszego – komentuje dr hab. med. Ewelina Gowin z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala św. Józefa w Poznaniu. – Z moich doświadczeń wynika, że najczęściej są to olbrzymie, nawet stukrotnie wyższe od zalecanych, dawki witaminy D (zamiast szczepień) i witaminy C (zamiast antybiotyków w leczeniu poważnych infekcji bakteryjnych). W skrajnych przypadkach dzieci trafiają do szpitala z objawami zatrucia. Inne powody hospitalizacji to uszkodzenia wątroby związane ze stosowaniem różnych preparatów ziołowych, olejków z oregano, czarnuszki, preparatów z pestek grejpfruta (zawsze zamiast leku).

Przybywa osób odmawiających szczepień. W 2014 r. lubelski sanepid zanotował 717 takich rodziców, rok później szczepień odmówiło 1083 osób, w 2019 r. – 3869, a w 2021 r. – 4800. Dzisiaj antyszczepionkowcy i zwolennicy medycyny alternatywnej rosną w siłę, organizują się w zamkniętych grupach na portalach społecznościowych, tworzą własny świat, mają wsparcie i poczucie wspólnoty. Każdy, kto wątpi w ich teorie, jest natychmiast usuwany z forum.

Wlewki witaminy

Wątpiących w medycynę statystyka wychwyci czasami przy innych medycznych akcjach.