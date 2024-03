Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Putin pogroził bronią jądrową. 5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Działalność rozpoczyna Ministerstwo Przemysłu; dziś pogrzeb Aleksieja Nawalnego; Donald Tusk spotkał się z rolnikami; Władimir Putin przemówił do narodu; będą tantiemy dla twórców filmowych za emisję w sieci.

1. Dziś pogrzeb Aleksieja Nawalnego

W piątek 1 marca na moskiewskim cmentarzu Borisowskim ma odbyć się pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Jak poinformowała rzeczniczka zmarłego w łagrze opozycjonisty Kira Jarmysz, na południe polskiego czasu zaplanowane jest także nabożeństwo nad trumną Nawalnego w cerkwi Ikony Matki Bożej „Ukój Mój Smutek” w Marjino.

Bliscy i współpracownicy Aleksieja Nawalnego informowali wcześniej o trudnościach w znalezieniu zakładu pogrzebowego, który zgodziłby się zorganizować uroczystość pożegnania opozycjonisty. Niektóre podmioty wprost mówiły, że otrzymały zakaz przyjęcia takiego zlecenia. Matka opozycjonisty musiała także długo walczyć z władzami o odzyskanie ciała syna.

16 lutego Aleksiej Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej na Dalekiej Północy po tym, gdy „poczuł się źle” podczas spaceru. Opozycjonista skazany był łącznie na ponad 30 lat pozbawienia wolności.

2. Ministerstwo Przemysłu rozpoczyna działalność

1 marca w Katowicach oficjalnie rozpoczyna działalność Ministerstwo Przemysłu. To jedyny resort, który swoją siedzibę będzie miał nie w stolicy, a na Śląsku. Jak zapowiedziała jego szefowa Marzena Czarnecka, wydzielony z Ministerstwa Aktywów Państwowych resort będzie zajmował się nie tylko górnictwem i hutnictwem, ale surowcami energetycznymi ogólnie – także ropą naftową, gazem, energetyką jądrową i wodorem. Oznacza to, że dotychczasowy dział „gospodarka złożami kopalin” zostanie zmieniony w dział „gospodarka surowcami energetycznymi”, a do kierowania nim zostanie najprawdopodobniej powołany odpowiedni sekretarz stanu (ds. gospodarki surowcami energetycznymi).

Prace nad szczegółowym podziałem zadań pomiędzy ministerstwa (klimatu i środowiska oraz przemysłu) wciąż trwają, zmiany wymagać będą nowelizacji wielu ustaw.

Stworzenie na Śląsku osobnego resortu przemysłu to realizacja jednej z przedwyborczych obietnic ze „Stu konkretów” koalicyjnego rządu Donalda Tuska.

3. Odbył się „szczyt rolniczy” z Donaldem Tuskiem

Donald Tusk spotkał się w Warszawie z przedstawicielami protestujących rolników. „Mamy jeden cel – ochronić polskie rolnictwo i europejski rynek przed bardzo niesprawiedliwymi i miażdżącymi konsekwencjami decyzji o pełnej liberalizacji handlu z Ukrainą” – deklarował szef rządu po spotkaniu. Trwało ono ponad 4 godz., prócz Tuska z blisko 30 przedstawicielami rolników rozmawiali także minister rolnictwa Czesław Siekierski i wiceminister Michał Kołodziejczak.

Po rozmowach premier zapowiedział m.in., że będzie postulował w Brukseli zawieszenie lub wycofanie zapisów Zielonego Ładu w zakresie rolnictwa, będzie działał ze swoim rządem na rzecz objęcia embargiem rosyjskich i białoruskich produktów rolnych. Popiera także postulat, sfinansowania przez Unię Europejską zakupu i transportu zboża z rynków europejskich do krajów potrzebujących, by uwolnić Europę z blisko 30 mln t nadwyżki zbożowej.

Przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski przyznał po spotkaniu, że w negocjacjach zrobiono krok naprzód, ale porozumienia nie osiągnięto i rolnicy protestują nadal.

Zapowiedziano kolejne spotkania.

4. Władimir Putin przemówił do narodu

W swoim dorocznym orędziu przed Zgromadzeniem Federalnym prezydent Rosji ostrzegł państwa zachodnie przed „tragicznymi konsekwencjami” ewentualnego wprowadzenia do Ukrainy wojsk NATO. „My też mamy broń, która może razić cele na ich terytorium. To wszystko naprawdę grozi konfliktem z użyciem broni nuklearnej i zniszczeniem cywilizacji” – przekonywał Putin. I dziwił się retorycznie: „Czy oni tego nie rozumieją?”. To nawiązanie do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona o „niewykluczonej” opcji wysłania „wysyłania wojska” do Ukrainy. Putin tradycyjnie oskarżał Zachód o próby zniszczenia Rosji od środka, podkreślił, że nie pozwoli ingerować w sprawy wewnętrzne kraju, a w związku z przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO zapowiedział wzmocnienie Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji. „Nonsensem” nazwał jednocześnie sugestie, jakoby Rosja planowała atak na Europę.

„To nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy nieodpowiedzialną retorykę Władimira Putina” – komentował orędzie prezydenta Rosji rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Zaznaczył jednak, że nie ma żadnych oznak, by Rosja przygotowywała się do użycia broni jądrowej. Nieco inaczej widzi to premier Donald Tusk: „To nie tylko agresywna retoryka, ale decyzje (...) dotyczące zwiększenia samowystarczalności Rosji, przestawienia gospodarki na tryb wojenny i unowocześnienia sił zbrojnych Rosji. To wszystko trzeba traktować śmiertelnie serio”. Europa „musi wreszcie podjąć decyzje, które zrównoważą potencjał militarny Rosji” – podkreślił szef polskiego rządu.

5. Ważna zmiana w prawie autorskim. Będą tantiemy z sieci

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił w czwartek, że resort złoży ustawę mającą zapewnić twórcom filmowym tantiemy za emisje ich produkcji w sieci. Ministerstwu zależy na jak najszybszym przyjęciu nowego prawa, inaczej Polska będzie musiała płacić wielomilionowe kary za niewdrożenie unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Termin na to minął w 2021 r.

„Walka o wynagrodzenie z dystrybucji internetowej rozpędziła się w ostatnich tygodniach, gdy resort kultury przedstawił projekt ustawy o prawie autorskim, z której wykreślono zapisy o tantiemach z sieci. Dla wielu osób w branży to był moment przełomowy, bo miały nadzieję, że po zmianie władzy dostosowanie się do unijnej dyrektywy będzie tylko formalnością. Tymczasem zapis z projektu nie tylko zniknął, ale ministerstwo nie umiało dobrze wyjaśnić, dlaczego z niego zrezygnowano. Filmowcy zastanawiali się, czy na decyzję nie wpłynęły same platformy streamingowe” – relacjonuje dla nas sprawę Katarzyna Czajka-Kominiarczyk.

Wygląda na to, że polscy twórcy filmów i seriali, pokrzywdzeni dotąd brakiem właściwej legislacji, mogą być dobrej myśli, choć czeka ich dalsza walka o swoje prawa, w tym o to, jak tantiemy będą naliczane i rozdzielane.