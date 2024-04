Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Dotkliwa porażka Lewicy; cztery pasjonujące dogrywki wyborcze drugiej tury; strategia premiera Donalda Tuska po wyborach; co mówią ścieki; błyskotki dla panów – to wszystko i jeszcze więcej w nowym wydaniu „Polityki”.

W najnowszej Polityce” jeszcze trochę podsumowań po ostatnich wyborach samorządowych, ale także wiele innych aktualnych tematów, oto nasze propozycje:

• Cztery pasjonujące dogrywki wyborcze drugiej tury: w Krakowie, Wrocławiu, Kielcach i Gdyni, których wynik sporo powie o nastrojach i politycznych trendach w ważnych miejskich ośrodkach. Kampanie i prognozy relacjonują Krzysztof Burnetko, Katarzyna Kaczorowska, Norbert Frątczak i Ryszarda Socha.

• Jak wygląda strategia premiera Donalda Tuska po wyborach, na jakie tematy teraz może postawić, co zmienić w swoich priorytetach, co z rekonstrukcją rządu, na ile lojalni okażą się koalicjanci, jak przebiegnie próba sił z PiS przed wyborami europejskimi – sytuację analizuje Cezary Michalski.

• Co dalej z Lewicą, która poniosła najdotkliwszą porażkę w ostatniej elekcji samorządowej, co nie wypaliło, na czym polegały błędy sztabu, dlaczego nie sprawdziła się tematyka aborcyjna, skąd tak niska liczba kobiet głosujących na tę formację, czy dojdzie do zmian w kierownictwie ugrupowania – pisze Rafał Kalukin.