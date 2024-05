Kaczyński straci immunitet? 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Zatrzymano podejrzanego o próbę podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie; w Sejmie jest już wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu; Tusk podziękował politykom, którzy przyczynili się do wejścia Polski do UE; Radosław Sikorski mówi o jedynej „walucie”, jaką rozumie Putin; Iga Świątek zagra o swój drugi finał w madryckim tysięczniku.

1. Wniosek o uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu

Jak podało w środę radio RMF FM, w Sejmie jest już wniosek o uchylenie poselskiego immunitetu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei portal Onet potwierdził tę informację w policji.

Prezes PiS może odpowiadać za swoje zachowanie podczas ostatniej rocznicy katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia. Zniszczył i zabrał wieniec położony pod pomnikiem ofiar. Jednak właściciel wieńca złożył zawiadomienie na policji i poinformował, że wartość wieńca przekraczała 800 zł, co może oznaczać, że jego zniszczenie to nie jest już wykroczenie, ale przestępstwo.

„Policja robi swoje, nawet jeśli nie jest to tak »spektakularne i widowiskowe«, jak niektórzy by oczekiwali. Bezkarność PiS się skończyła. I tak pozostanie” – napisał na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wnioskiem o uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu ma zająć się teraz sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich.

2. Próba podpalenia synagogi Nożyków

W nocy z wtorku na środę próbowano podpalić synagogę Nożyków w warszawskim Śródmieściu. Sprawca (późnym wieczorem policja poinformowała, że zatrzymała osobę podejrzaną) rzucił w stronę budynku koktajl Mołotowa. Ładunek rozbił się o jego fasadę bardzo blisko jednego z okien, na szczęście ogień szybko ugaszono.

„W imieniu prezydenta Joe Bidena zdecydowanie potępiam ten atak na synagogę Nożyków” – mówił w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Naczelny rabin Polski Michael Schudrich dodał, że gdyby koktajl Mołotowa trafił w okno, synagoga mogłaby stanąć w płomieniach. „Synagoga Nożyków jest jedyną synagogą, która przetrwała powstanie w getcie warszawskim” – przypomniał Schudrich.

„Haniebny atak na Synagogę Nożyków w Warszawie (…). Nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm! Nie ma w Polsce miejsca na nienawiść!” – napisał na platformie X prezydent Andrzej Duda.

3. Tusk: Ich nie będę wspominał, szkoda święta

Donald Tusk na platformie X napisał z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej: „Pamiętajmy dziś o tych, którzy odważnie i z wyobraźnią zaczęli naszą drogę do UE. O Lechu Wałęsie i premierach Mazowieckim, Bieleckim i Suchockiej. Wielkie dzięki!”. Jednocześnie dodał: „Tych, którzy psuli i psują, a dzisiaj przed kamerami stroją dumne miny, nie będę wspominał. Szkoda święta”.

Przypomnijmy, że 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia Unii Europejskiej – aż o siedem państw: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Cypr i Maltę. „Kiedy my świętujemy 20 lat w Unii, w Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata wywołana prognozą Banku Światowego, zgodnie z którą dochód na głowę będzie w 2025 r. wyższy w Polsce niż w UK. I to obiecuję: na 25. rocznicę Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków. Lepiej być w Unii!” – napisał Tusk na X.

Już za nieco ponad miesiąc odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których mieszkańcy wszystkich państw członkowskich UE wybiorą swoich przedstawicieli. W sumie wybierzemy 720 europosłanek i europosłów, w Polsce – 53.

4. Sikorski o „walucie”, którą rozumie Putin

W ramach obchodów 20. rocznicy wejścia Polski do UE szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski brał udział we wspólnej konferencji na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z niemiecką minister spraw zagranicznych Annaleną Baerbock. Jednym z głównych tematów była rosyjska agresja na Ukrainę i dalsze losy tej wojny.

Sikorski dał do zrozumienia, że środki dyplomatyczne na Władimira Putina raczej nie zadziałają, przypominając tzw. memorandum budapesztańskie z 1994 r., na mocy którego to m.in. Rosja była gwarantem niepodległości i nienaruszalności granic Ukrainy. „Kłopot z Władimirem Putinem jest taki, że on nie dotrzymuje słowa i jest kompletnie niewiarygodny” – stwierdził szef polskiego MSZ.

Ale Sikorski widzi sposób na Putina. „On, okazuje się, szanuje tylko nagą siłę gospodarczą i militarną. I w tej walucie musimy go przekonać, że inwazja była błędem, a wojna jest nie do wygrania. Dopiero wtedy jest jakaś szansa na pokój” – stwierdził.

5. Madrycki półfinał Świątek

Dziś w Madrycie Iga Świątek zagra półfinał prestiżowego turnieju tenisowego, który jest jednocześnie etapem w przygotowaniach do wielkoszlemowego French Open na kotach Rolanda Garrosa w Paryżu. Turniej WTA Mutua Madrid Open to tzw. tysięcznik (od liczby punktów, które można zdobyć).

Przeciwniczką Polki w drodze do finału będzie – dość niespodziewanie – Amerykanka Madison Keys, która w ćwierćfinale pokonała utytułowaną Tunezyjkę Ons Jabeur. Keys jest dopiero 20. w rankingu WTA, ale już w Madrycie zdołała odesłać do domu choćby swoją rodaczkę Coco Gauff.

Mecz najlepszej tenisistki świata z Amerykanką rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 16. Późnym wieczorem rozegrany zostanie drugi półfinał, w którym zmierzą się dwie najpoważniejsze rywalki Świątek – Jelena Rybakina z Aryną Sabalenką.