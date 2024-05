Tusk w Sejmie: Scenariusz, który opracowaliście razem z Falentą, był pisany cyrylicą

Za władzy PiS sprawy wskazujące na wpływ rosyjskich lub białoruskich służb były ucinane – mówił w czwartek w Sejmie premier Donald Tusk. Jego wystąpienie posłowie PiS próbowali przerywać okrzykami i buczeniem.

Kiedy wasze służby – bo wyście rządzili – zaczęły rozumieć, że coś złego się dzieje na linii pisowska władza i wschodnie służby, to wszystkie te sprawy, zanim się na dobre zaczęły, śledztwa, były ucinane” – mówił w Sejmie premier, który zabrał głos podczas debaty nad wniosek PiS o odwołanie minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski.

„Dzisiaj dowiaduję się od szefów służb, że każda sprawa, czy dotyczyła energetyki, czy armii polskiej, bezpieczeństwa, polskiej dyplomacji, afery wizowej, która wskazywała jednoznacznie na narastające wpływy białoruskich i rosyjskich służb” – wymieniał dalej Donald Tusk. Szef rządu określił PiS mianem ugrupowania, które „od wielu lat działa pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów”. Wrócił także do afery taśmowej. „Scenariusz, który pisaliście razem z Falentą, był pisany cyrylicą” – powiedział w kierunku Jarosława Kaczyńskiego.

Wystąpienie premiera posłowie PiS próbowali przerywać okrzykami i buczeniem. W pewnym momencie na mównicę sejmową próbował wejść Paweł Rychlik (PiS). Marszałek Sejmu Szymon Hołownia kilkakrotnie zwracał mu uwagę, następnie oświadczył, że Rychlik swoim zachowaniem naruszył powagę Sejmu i skieruje w tej sprawie wniosek do Prezydium Sejmu.

PiS czyli „Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji”

Premier odniósł się także do Antoniego Macierewicza. „Gdyby jakiś minister obrony (…) wyczyniał takie rzeczy, jak pan Macierewicz i jego ludzie, to wy byście (…) od rana do wieczora podnosili krzyk o zdradzie (...). Czy wy kiedykolwiek zadaliście pytanie (…), o czym Jarosław Kaczyński przez długie miesiące rozmawiał z agentem KGB, panem (Anatolijem) Wasinem, do czego sam się przyznał ponad 30 lat temu?” – pytał Tusk.

„Pan Szmydt jest chyba tylko ilustracją tego, co przez te lata działo się w relacji wschodnie służby-rosyjskie polityczne interesy i władze PiS i partii Zjednoczona Prawica (...). Szmydt odwiedzał Białoruś, Ukrainę i nikt mu nie przeszkadzał, bo służby w tej sprawie zachowywały się jak sparaliżowane” – dodał premier, nawiązując do sprawy sędziego, który uciekł na Białoruś.

Gdy politycy PiS skandowali „do Putina”, premier odkrzyknął: „Proszę milczeć!”. „Spotykałem się [z Władimirem Putinem] równie często, jak Lech Kaczyński” – odpowiedział. I dodał: „Skończyła się bezradność polskiego państwa i bezkarność, jeśli chodzi o działalność waszych ludzi ze wschodnimi służbami (...). Chcę was poinformować, że zarówno służby, prokuratura, jak i komisja (ds. rosyjskich wpływów – przyp. red.), którą powołamy już w zgodzie z konstytucją, zbada bardzo dokładnie wpływy rosyjskie, białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy. One nie podlegają dyskusji”.

Przypomniał, że ponad 30 lat temu Leszek Moczulski rozczytał akronim PZPR jako „Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji”. Zaznaczył, że nazwa Partia Zjednoczonej Prawicy może być dokładnie tak samo odczytana.