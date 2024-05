Morawiecki przed komisją śledczą: „Podjąłem taką decyzję i jestem z tego dumny”

Od godz. 14 przed komisją ds. wyborów kopertowych staje były premier rządu PiS Mateusz Morawiecki. Przesłuchanie dotyczy wydanych przez niego decyzji z 16 kwietnia 2020 r.

Mateusz Morawiecki zeznał, że wydał decyzję o podjęciu przygotowań do wyborów kopertowych przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych i Pocztę Polską na podstawie przepisów antycovidowych. Dodał, że dysponowal ustną informacją od szefa swojej kancelarii Michała Dworczyka, iż dysponuje on opiniami, że podjęcie takich decyzji było zgodne z prawem. „Działaliśmy w krytycznym okresie, okresie koronawirusa” – stwierdził były premier. „Podjąłem taką decyzję i jestem z tego dumny” – zeznał Morawiecki.

Na początku Morawiecki zgłosił wniosek o swobodną wypowiedź, który przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO) oddalił. Po odwołaniu się decyzji Jońskiego komisja przeprowadziła głosowanie w wyniku, którego nie uwzględniono odwołania tym samym komisja nie udzieliła Morawieckiemu prawa do swobodnej wypowiedzi.

Przed zadawaniem pytań członek komisji Mariusz Krystian (PiS) złożył wniosek o wykluczenie z przesłuchania przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego. Wniosek został odrzucony przez członków komisji w wyniku głosowania.

Briefing premiera przed posiedzeniem komisji

Przygotowanie wyborów prezydenckich było naszym obowiązkiem konstytucyjnym. Musieliśmy w tym czasie zorganizować wybory i najlepszą metodą były wybory korespondencyjne – oświadczył Mateusz Morawiecki na briefingu przed wznowieniem posiedzenia komisji ds. wyborów korespondencyjnych.

Były premier podkreślił, że aby mówić o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. trzeba przedstawić tło i kontekst oraz powiedzieć w jakich warunkach wtedy działano. „Bez tego ciężko zrozumieć wszystkie okoliczności podejmowanych wówczas decyzji” – dodał. „Były to wybory w obliczu światowego kryzysu pandemii koronawirusa i właśnie ten czynnik zadecydował o tym, że w wielu krajach podejmowano decyzję o tym, by wybory odbywały się w sposób odmienny od tego, jak zazwyczaj, czy w trybie korespondencyjnym”.

Wybory prezydenckie, zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek z lutego 2020 r., miały odbyć się 10 maja 2020 r. w formule głosowania korespondencyjnego z powodu epidemii covid-19. 6 kwietnia 2020 r. z inicjatywy PiS uchwalona została przez Sejm ustawa, która przewidywała, że głosowanie w wyborach prezydenckich ma być wyłącznie korespondencyjne.

Premier podjął decyzję bez podstawy prawnej?

16 kwietnia Mateusz Morawiecki jako ówczesny szef rządu wydał decyzję – w oparciu o przepisy antycovidowe – która polecała Poczcie Polskiej podjęcie i realizację „niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym”. Tego samego dnia Morawiecki wydał decyzję zobowiązującą Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych do podjęcia działań przygotowujących wybory prezydenta. Zobowiązywała ona m.in. ministra spraw wewnętrznych i administracji do podpisania umowy z PWPW na wydrukowanie pakietów wyborczych.

Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 8 maja 2020 r., a weszła w życie 9 maja. 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała jednak, że ponieważ ta regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Ostatecznie I tura wyborów odbyła się 28 czerwca, a głosowano w lokalach wyborczych.

Opinia biegłego: fundamentalne naruszenia konstytucji

W czwartek do południa komisja odebrała opinię biegłego prof. Piotra Uziębły. Konstytucjonalista ocenił, że doszło do fundamentalnych naruszeń konstytucyjnych. Tak daleko idąca zmiana, jak wprowadzenie epizodycznej ustawy regulującej proces wyboru prezydenta, nie spełnia jego zdaniem standardów konstytucyjnych.

Prof. Uziębło podkreślał, że ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych z 2020 r. oprócz naruszeń proceduralnych zawiera szereg rozwiązań, które są ewidentnie wątpliwe prawnie albo sprzeczne z konstytucją. Jak wskazywał, przepisy m.in. nie regulowały sytuacji, w której wyborca nie chciał brać udziału w głosowaniu i nie chciał otrzymać pakietu wyborczego.