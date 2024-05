Polski generał nie pokieruje komitetem wojskowym UE. Dziwny i zły sygnał

To miał być najważniejszy personalny wkład Polski w debatę o unijnej obronie. Ale szefowie sztabów państw unijnych woleli oficera z kraju o rachitycznej armii, symbolicznych wydatkach obronnych i spoza NATO. Zły to sygnał.

Następnym szefem Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej zostanie irlandzki generał broni Seán Clancy, szef obrony Irlandii. Wygrał rywalizację ze zgłoszonym przez Polskę i awansowanym niedawno do stopnia czterogwiazdkowego generałem Sławomirem Wojciechowskim, polskim przedstawicielem wojskowym w Brukseli.

Kandydatura z Polski, zgłoszona już przez rząd Donalda Tuska, miała być wkładem w najważniejszy obecnie temat europejskiej debaty – bezpieczeństwo. Kto jak nie Polak – delegat kraju, który na wiele sposobów pokazuje, jak poważnie traktuje rosyjskie zagrożenie i obronę przed nim? Kiedy jeśli nie teraz – gdy Europa nie tylko mówi o wojnie, ale wreszcie zaczyna sporo robić, by przygotować się na najgorszy scenariusz. Warszawa usiłuje być liderem europejskiej debaty obronnej. Po odzyskaniu zaufania zachodnioeuropejskich partnerów stawia otwarcie i odważnie tematy zwiększania wydatków na wojsko, podnoszenia jego gotowości, inwestowania w przemysł zbrojeniowy i przygotowywania społeczeństwa na wypadek wojny. Jak to nam w kraju wychodzi, to osobny temat. To, że chcemy, by Unia zajęła się tym na poważnie, nie ulega wątpliwości.

Czytaj także: Niemieckie patrioty odjeżdżają, co je zastąpi? Gdzie jest polska „powietrzna tarcza”?

Kandydatura wyszła za późno

Kompetencji i dyplomatycznego obycia Wojciechowskiego nikt nie podważał. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej miał jak mało który oficer, w przeszłości dowodził wielonarodowym korpusem NATO w Szczecinie, miał za sobą wielonarodowe misje w Iraku i Afganistanie. Od kilku lat jako przedstawiciel wojskowy reprezentował Polskę w NATO i przy UE.