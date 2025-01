Rodzina kandydata na prezydenta może pomóc w zdobyciu głosów, ale może też utrudnić drogę do Pałacu Prezydenckiego. Kim są bliscy Karola Nawrockiego?

‚‚Ma jeszcze jeden silny atut – to jest rodzina, jest też, ale to nie moja rola opowiadać, piękna opowieść o tej rodzinie” – wyznał na początku grudnia Jarosław Kaczyński w internetowej rozmowie z Anitą Gargas. Nasi rozmówcy z PiS twierdzą, że prezes miał na myśli historię sprzed ponad dwóch dekad. Wiadomo, że Marta Nawrocka urodziła syna Daniela, mając 17 lat, i że Karol Nawrocki, za którego wyszła za mąż, usynowił chłopca, gdy ten miał dwa lata. Dzisiaj Karol nie tylko w archiwalnych wpisach na FB podkreśla dumę z najstarszego syna. Jak w lutym 2021 r., kiedy rodzina świętowała jego 18. urodziny: „Gość jest ode mnie wyższy, przystojniejszy, zdolniejszy, a w moim wieku będzie też mądrzejszy, bo nie popełni tych samych błędów. Mój syn Daniel wchodzi dziś w dorosłość (18 lat!) i robi to naprawdę w dobrym stylu”.

Daniel Nawrocki, dzisiaj dziennikarz „Gazety Morskiej”, nowego tytułu na rynku, wcześniej pracował jako reporter w orlenowskim „Dzienniku Bałtyckim”. Startował do Rady Miejskiej w Gdańsku w kwietniu 2024 r. Zdobył 1117 głosów, za mało na mandat. Studiuje na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, był członkiem Młodzieżowej Rady Sportu w Ministerstwie Sportu za rządów PiS. Daniel tak zapowiadał ojca, kandydata na prezydenta wskazanego przez Kaczyńskiego w Sali Sokoła w Krakowie: „Dla mnie to jest ktoś więcej niż kandydat na prezydenta. To mój tata. Zawsze gotowy, zawsze obecny, zawsze pomocny”.

Znajomi ze studiów z Uniwersytetu Gdańskiego doskonale pamiętają, że dla większości wczesny ślub Nawrockiego był zaskoczeniem. Usynowienie Daniela też, ale…

– Trzeba pamiętać, że Karol wywodzi się ze środowiska kibolskiego. Wyrastał ponad nie, ale rozumienie honoru i poczucia odpowiedzialności jest w tym środowisku bardzo charakterystyczne, a męskość rozumiana tradycyjnie.