Ziobro zatrzymany przez policję i doprowadzony do Sejmu. Komisja śledcza żąda aresztu

Spod budynku Telewizji Republika, gdzie wywiadu udzielał Zbigniew Ziobro, policja przetransportowała polityka do Sejmu. W międzyczasie komisja ze względu na niestawienie się na czas przegłosowała wniosek o areszt tymczasowy i zakończyła obrady.

Zdaniem Zbigniewa Ziobro komisja się przestraszyła. Spóźniony ponad 40 minut polityk dotarł do pustej sali obrad. Komisja śledcza ds. Pegasusa stwierdziła niestawiennictwo, podjęła wniosek o areszt tymczasowy, a następnie zakończyła obrady. – Jak widzimy, świadek nie został zatrzymany i doprowadzony na wyznaczoną przez nas godzinę. Pan Zbigniew Ziobro w sposób ostentacyjny łamie normy prawne, które obowiązuje w państwie. (…) To przesłuchanie miało odbyć się w stosunku do świadka, nie osoby podejrzanej, także pan Ziobro dzisiaj zademonstrował strach nawet przed czynnością tak prostą, jak przesłuchanie świadka – przekazała przewodnicząca Magdalena Sroka.

Przesłuchanie zaplanowano na godzinę 10:30. Zbigniew Ziobro za zgodą sądu miał być zatrzymany i na nie doprowadzony. Wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry został przegłosowany 7 głosami za, 1 przeciw, nie było głosów wstrzymujących się, w związku z czym uzyskał większość.

Ziobro wcześniej, po godzinie 9., pojawił się w budynku TV Republika, gdzie wystąpił w specjalnym programie na żywo. Były minister sprawiedliwości zapowiedział, że na obrady komisji uda się dobrowolnie, choć jego zdaniem działa nielegalnie. „Jeśli policja chce wykonywać swoje obowiązki, a ja szanuję zawsze policjantów, jak to miałem okazję wielokrotnie okazywać i też już deklarować... W tej sprawie policjanci są służbą mundurową, wykonują rozkazy, więc jeżeli jest taka decyzja, to prosiłbym, żebyście państwo nie blokowali, tylko wpuścili tych panów policjantów” – prosił.

Nieobecny Zbigniew Ziobro

Byłego ministra na przesłuchania komisji śledczej próbowano wezwać już kilkukrotnie. Po pierwszym wezwaniu przedstawił zwolnienie lekarskie. Przed kolejną próbą na składanie przez Ziobrę zeznań zgodził się specjalnie powołany biegły pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków (odpowiedzi świadka nie mogą trwać dłużej niż w sumie dwie godziny).

W wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” Ziobro oznajmił, że czuje się lepiej i „wraca do żywych”. Wciąż jednak nie rozstrzygnęła się kwestia jego powrotu do czynnej polityki. Obszernie i obrazowo opowiedział w tej rozmowie o swoich dolegliwościach zdrowotnych. Twierdzi, że biegły nie dysponował aktualnymi wynikami badań.

Zdziwienie wyraził również za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na X zwrócił uwagę, że nikt nie zbadał go osobiście: „Żaden biegły mnie nie badał ani nawet ze mną nie rozmawiał. Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną. A przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą”.

Magdalena Sroka z komisji śledczej na odparcie zarzutów o zemstę i tortury odesłała go do Prokuratury Krajowej, która powołała eksperta. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak poinformował, że instytucja wystąpiła do pięciu placówek medycznych, a uzyskaną dokumentację przekazała biegłemu.

Polacy czekają na Ziobrę

Członkowie komisji spodziewają się, że Ziobro powoła się na orzeczenie wydane przez trybunał Julii Przyłębskiej. 10 września ustami Stanisława Piotrowicza oznajmił on, że działania komisji śledczej ds. Pegasusa są niezgodne z konstytucją. Według niego Sejm podejmował uchwałę o powołaniu komisji, obradując „w niewłaściwym składzie”, tzn. bez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Pollster na zlecenie „Super Expressu”, 78 proc. badanych oczekuje, że Zbigniew Ziobro stanie przed komisją. Przeciwnego zdania jest 22 proc. ankietowanych. Sam były minister zapowiedział, że stanowisko w sprawie przesłuchania przedstawi w poniedziałek przed terminem wezwania. I opublikował wtedy wpis na X. „Nie mam wyjścia – niech wszyscy zobaczą”, napisał. Oskarżył premiera Donalda Tuska o zorganizowanie „barbarzyńskiej” nagonki.

Komisja przesłuchała dotychczas m.in. byłego wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłego wiceszefa MS, polityka Suwerennej Polski Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu. Zeznawali też podsłuchiwani Pegasusem: prokurator Ewa Wrzosek, były prezydent Sopotu Jacek Karnowski i europoseł KO Krzysztof Brejza.