Przedwojenni i powojenni. Po trzech latach w Polsce może być nawet 3 mln Ukraińców

Ponad 1,5 mln osób – tylu obywateli Ukrainy przebywa obecnie w Polsce, po trzech latach od wybuchu wojny z Rosją. Takie są oficjalne dane MSWiA. To ci, którzy są tu legalnie, w większości (prawie 1 mln) przyjechali do naszego kraju po 24 lutego 2022 r. i korzystają z ochrony czasowej (pobyt ze statusem UKR) na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Reszta to osoby, które mieszkały w Polsce już wcześniej lub przebywają tu w ramach innych form pobytu. Jak twierdzą jednak niektórzy eksperci, Ukraińców (w tym tych o nieuregulowanym statusie) może być w Polsce nawet ok. 3 mln.

To najliczniejsza grupa pracowników cudzoziemskich w naszym kraju. Według badań NBP ok. 78 proc. dorosłych obywateli Ukrainy jest zatrudnionych. Spośród tych, którzy przyjechali do Polski przed wojną, aż 93 proc. Spośród uchodźców wojennych 68 proc. Z kolei do polskich szkół według MEN chodzi ponad 250 tys. ukraińskich dzieci, objętych od 1 września 2024 r. obowiązkiem szkolnym (bez tego ich rodzice nie będą mieli prawa pobierać 800+).

Ostatnio mówi się, że wielu Ukraińców planuje wyjazd z Polski na Zachód lub powrót do swojego kraju – miałoby się tak stać z powodu planów uzależnienia wypłacania 800+ od tego, czy ukraiński rodzic pracuje, a także zapowiedzi Donalda Trumpa o zakończeniu wojny z Rosją. Przewidywania te nie znajdują jednak na razie potwierdzenia w danych.

Wręcz przeciwnie. Według MSWiA liczba zarejestrowanych w Polsce osób z Ukrainy od czerwca ub.r. powoli, ale systematycznie wzrasta. A w statystykach coraz liczniej reprezentowani są mężczyźni. Wśród uchodźców wojennych są mniejszością (ok. 1/3), ale wśród osób, które do Polski trafiły przed wojną lub są tu w ramach innej formy pobytu, jest ich ponad połowa.