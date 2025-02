Trump nazwał Zełenskiego dyktatorem. Trybunał Stanu dla Świrskiego? 5 tematów na dziś

Prezydent USA nazwał prezydenta Ukrainy dyktatorem; szef KRRiT musi się tłumaczyć; świat żegna Mariana Turskiego; pod Poznaniem znaleziono szczątki rakiety Falcon 9; ostatnie dni zimna.

1. Trump nazwał Zełenskiego dyktatorem

„Umiarkowanie udany komik Wołodymyr Zełenski namówił Stany Zjednoczone Ameryki do wydania 350 mld dol., aby rozpocząć wojnę, której nie można było wygrać, która nigdy nie musiała się zacząć, ale wojnę, której on, bez USA i Trumpa, nigdy nie będzie w stanie rozstrzygnąć” – napisał w środę na swoim portalu Truth Social Donald Trump.

Prezydent USA wypomina także Zełenskiemu odmowę przeprowadzenia wyborów w Ukrainie, niskie notowania w sondażach i „urabianie” Joe Bidena. „Dyktator bez wyborów Zełenski lepiej niech coś szybko zrobi, bo nie będzie miał już kraju” – ostrzega Trump.

Jego zdaniem prezydent Ukrainy jest zainteresowany jedynie „czystym zyskiem”. „Uwielbiam Ukrainę, ale Zełenski wykonał okropną robotę, jego kraj jest zniszczony, a miliony (ludzi) niepotrzebnie zginęło” – pisze dalej Donald Trump. I dodaje, że Stany Zjednoczone „z powodzeniem” negocjują zakończenie wojny z Rosją, co nie udało się jego poprzednikowi oraz krajom Europy.

2. Trybunał Stanu dla Świrskiego?

Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stanął przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która na wniosek 185 posłów bada możliwość naruszenia Konstytucji RP przez Macieja Świrskiego. Jeśli komisja uzna wniosek za zasadny, a Sejm go zatwierdzi bezwzględną liczbą głosów, to obecny szef KRRiT zostanie zawieszony w obowiązkach.

Sam wezwany, choć kwestionuje legalność zarzutów i pracy organu, zawnioskował o przesłuchanie dodatkowych 91 świadków. Przewodniczący komisji poseł Zdzisław Gawlik z KO przyznał, że „ta liczba zrobiła na nim wrażenie”, ale nie wykluczył wezwania zaproponowanych osób.

Warto zauważyć, że deklaracjom staranności w pracy nad wnioskiem ze strony członków komisji towarzyszy dyskretny i daleki od uwagi mediów charakter prac, które toczą się od kilku miesięcy. Dotychczas przed komisją stanęli m.in. likwidator TVP Daniel Gorgosz, szef Polskiego Radia Paweł Majcher, członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski czy dyrektorka Krajowego Instytutu Mediów Ewa Szejner i Justyna Reisner z departamentu monitoringu KRRiT.

Świrskiemu zarzuca się m.in. blokowanie ok. 300 mln zł z abonamentu dla mediów publicznych, blokowanie koncesji m.in. TOK FM, Radia ZET i TVN, a także niewykonywanie badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

3. Świat żegna Mariana Turskiego

„Nie bądź obojętny. Te słowa Mariana Turskiego stały się dla nas mottem. XI Przykazaniem na te trudne czasy. Cześć Jego pamięci”, napisał na X Donald Tusk. Szef polskiego rządu jest jedną z wielu osób, które publicznie wyraziły żal z powodu śmierci naszego redakcyjnego kolegi. Wśród nich są też m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, kierująca Senatem Małgorzata Kidawa-Błońska czy dyrektor Muzeum Polin Zygmunt Stępiński.

Śmierć Mariana Turskiego wywołała lawinę wspomnień i komentarzy także za granicą, co relacjonuje Mateusz Mazzini. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zapewniła, że „historia Mariana Turskiego będzie nadal żywa”. Wspomnienia o nim zamieściły też media: portal „The Jerusalem Post”, „The Brussels Times”, amerykańska agencja Associated Press, na którą powołują się inne zagraniczne media, Reuters, ABC...

Hołd złożył mu też Andrzej Duda, opisując Mariana jako „świadka Holokaustu i strażnika pamięci, który dawał osobiste świadectwo młodym pokoleniom, aby nigdy więcej nie powtórzyła się tragedia Zagłady”. Prezydent dodał, że Turski „konsekwentnie mówił o potrzebie kształtowania wrażliwości na zło”.

4. Szczątki rakiety Muska pod Poznaniem

W środę rano właściciel hurtowni w Komornikach pod Poznaniem znalazł na swoim terenie niezidentyfikowany obiekt o wielkości ok. 1 m x 1,5 m. Okazało się, że jest to fragment rakiety Falcon 9 należącej do Elona Muska firmy SpaceX. Popołudniu w pobliskim lesie w miejscowości Wiry znaleziono kolejny fragment.

Spalające się w atmosferze szczątki Falcona 9 można było zobaczyć nad ranem w postaci rozbłysków na niebie. Rakieta została wystrzelona 1 lutego z Kalifornii. Jej celem było wyniesienie na orbitę 22 satelitów Starlink V2 Mini z grupy 11-4, tłumaczył w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator nauki, autor profilu „Z głową w gwiazdach”.

Oba obiekty trafiły do Polskiej Agencji Kosmicznej.

5. Rekordowo zimno, ale rekordowo ciepło

W poniedziałek 17 lutego nad ranem stacja meteorologiczna w Litworowym Kotle w Tatrach zarejestrowała temperaturę –41,13 st. C. Jest to nowy polski rekord zimna. Pobił poprzedni sprzed niemal stulecia. Temperaturę –40,6 st. C zarejestrowano w Żywcu 10 lutego 1929 r.

Jeśli nawet ten nowy polski rekord zimna zostanie oficjalnie potwierdzony, i tak pozostanie lokalną ciekawostką. Nie oznacza, że globalnego ocieplenia nie ma ani że się zatrzymało, pisze Michał Rolecki. Styczeń był najcieplejszym styczniem na świecie.

Na zdjęciach satelitarnych widać na Atlantyku gigantyczny niż rozciągający się od Labradoru po Irlandię. Wirując przeciwnie z kierunkiem wskazówek zegara, niesie olbrzymie ilości ciepłego powietrza z południa. Niebawem dotrze i do nas. W przyszłym tygodniu temperatura przekroczy 10 st. C niemal w całym kraju.