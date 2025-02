Bez wotum nieufności wobec Katarzyny Kotuli. „Samooskarżenie państwa PiS”

Prawo i Sprawiedliwość przegrało głosowanie o odwołanie ministry ds. równości Katarzyny Kotuli. W obronie członkini rządu głos zabrał premier, który wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

Wniosek o odwołanie ministry ds. równości Katarzyny Kotuli wnieśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Reprezentująca klub posłanka Anna Milczanowska uzasadniała, że Kotula „za maseczką z piorunem ukryła pustkę, zadufanie i pogardę”. Parlamentarzystka przekonywała, że ministra ds. równości od początku pełnienia funkcji nie przygotowała żadnych zmian korzystnych dla Polaków.

Do uzasadnienia wnioskodawców odniosła się szefowa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan, wskazując, że wniosek nie zawiera żadnych argumentów, a jedynie wyraz niechęci wobec urzędującej ministry. „Przekonujecie, że Katarzyna Kotula nic nie robi, a wymieniacie państwo listę ustaw i projektów, którymi się zajmuje” – wskazała posłanka.

Kotula: „To nie wniosek o mnie”

„To jest wniosek, który wynika z waszej czystej homofobii, pogardy, braku szacunku, a nawet nienawiści. Nie, nie do mnie, ale do każdego innego człowieka, szczególnie do tych, którzy z różnych powodów zaliczają się do mniejszości, grup wykluczonych lub dyskryminowanych” – rozpoczęła ministra Kotula. Polityczka zwróciła uwagę, że nie trzeba być ani ministrem, ani ministrą, ani nawet magistrem, żeby wiedzieć, że większość nie ma mandatu do dyskryminacji mniejszości.

Kotula wskazała zaniedbania rządu PiS, działania wymierzone w grupy wykluczone oraz kobiety. Stwierdziła, że zawsze, kiedy pojawiają się wybory i potrzeba, to były obóz władzy wyciąga „kartę wroga”: „Szczucie, atakowanie innych, antagonizowanie społeczeństwa, dehumanizowanie, dzielenie Polaków na lepszy i gorszy sort, wykluczanie i obrażanie. W tym jesteście najlepsi”.

Następnie głos zabrał premier. Donald Tusk przyznał, że jego zadanie – obrona członkini rządu – jest wyjątkowo proste, bo wniosek jest „absurdalny i intelektualnie miałki”. Szef rządu zwrócił uwagę na puste ławy największej partii opozycyjnej, co ma być symbolem stosunku do przedłożonego wniosku.

Premier przypomniał książkę Stiega Larrsona „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” jako skojarzenie do złożonego wniosku. „Jestem pewny tego, czego ja bym pragnął dzisiaj: żeby pani kontynuowała swoją misję” – przyznał Tusk. – „Chciałbym wyrazić pełną solidarność i nadzieję, że jeszcze długo będziemy ze sobą współpracowali”.

Debata. „Czyhają na wasze dzieci”

Krytycznie pod adresem ministry Kotuli opowiedzieli się politycy PiS, Konfederacji oraz Razem. Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że o aktywności ministry jest cicho, bo „trzeba wepchnąć Rafała Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego”. Z powodu kampanii kontrowersyjne tematy mają być tymczasowo schowane. Poseł przestrzegł, że po jej zakończeniu projekty wrócą z pełną mocą, a lewica będzie „czyhać na wasze dzieci”.

Krzysztof Szymański z Konfederacji przestrzegał przed inżynierią społeczną, która nie jest rolą państwa, a Roman Fritz z tego samego ugrupowania wśród grzechów Katarzyny Kotuli wskazał „namawianie do zbrodni zabójstwa, eufemistycznie nazywanego aborcją”. Posłanka Razem Marta Stożek skrytykowała rząd i ministerstwo za zaniechania i poinformowała o wstrzymaniu się od udziału w głosowaniu.

W obronie rządowej koleżanki stanęła Monika Rosa z KO, przypominając osiem lat „szczucia i nienawiści”, a także odmienianą przez wszystkie przypadki „lewacką ideologię”, którą jako wiarę w równość porównała do chrześcijaństwa. Posłanki Trzeciej Drogi zapewniły o poparciu, a Agnieszka Kłopotek z PSL wniosek nazwała „nieuzasadnionymi oskarżeniami, ideologicznymi atakami i manipulacjami” oraz przypomniała, że w ministerstwie trwają prace nad wyczekiwaną ustawą o związkach partnerskich.