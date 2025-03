Śmierć, ataki i oskarżenia

W sobotę 15 marca w wieku 66 lat zmarła Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, była dyrektorka biura prezydialnego PiS i jedna z najbardziej wpływowych osób na Nowogrodzkiej. Dla wielu znana jako „Pani Basia” z serialu „Ucho prezesa”, w którym była sportretowana jako sympatyczna, ale i bezwzględna strażniczka drzwi do gabinetu Kaczyńskiego. Do poniedziałku 17 marca przyczyna jej śmierci pozostawała nieznana. 12 marca Skrzypek była przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokuratorkę Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. W przesłuchaniu wzięli udział dwaj przedstawiciele pokrzywdzonego w śledztwie austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, w tym mec. Jacek Dubois.

Jak wyjaśnia prokuratura, „Barbara Skrzypek stawiła się na przesłuchanie w obecności pełnomocnika świadka, który nie został dopuszczony do czynności, albowiem interes prawny Barbary Skrzypek nie wymagał uczestnictwa pełnomocnika”. Prokuratura zapewnia też, że trwające około czterech godzin przesłuchanie przebiegło w „dobrej atmosferze”, a Skrzypek „nie wniosła żadnych zastrzeżeń do sposobu i przebiegu przesłuchania, jak również nie złożyła uwag do treści protokołu”. Przesłuchanie nie zostało nagrane.

Politycy PiS natychmiast po śmierci Skrzypek zaczęli ją wykorzystywać do ataku na prokuraturę i koalicję rządzącą. „Wielogodzinne przesłuchanie było dla Barbary Skrzypek ogromnym wstrząsem i stresem. Mówiła to sama Pani Barbara, gdy odmawiano Jej bezpodstawnie asysty prawnika, ale i tuż po przesłuchaniu. Śmierć Pani Barbary Skrzypek ma więc bezpośredni związek i z tym przesłuchaniem i szczuciem na p. Skrzypek przez prokuraturę, Romana Giertycha i ludzi z nim związanych” – napisał jeszcze w sobotę na platformie X Kaczyński.