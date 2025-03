Koalicja chętnych zbiera się w Paryżu. Świątek odpadła z Miami. 5 tematów na dziś

Przywódcy Europy i Kanady będą rozmawiać w Paryżu o pomocy dla Ukrainy; kto odpowie za wyciek planów wojny; weszła w życie ustawa azylowa; skandal z koncertem rosyjskiej gwiazdy w Polsce; Iga Świątek odpadła z Miami Open.

1. Szczyt koalicji chętnych w Paryżu

W stolicy Francji odbędzie się kolejny szczyt koalicji chętnych, czyli tych państw, które chcą silnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa i są gotowe o nie zawalczyć.

Do rozmów w Paryżu dojdzie dwa dni po tym, gdy po negocjacjach w Rijadzie Biały Dom ogłosił, że Ukraina i Rosja wypracowały zawieszenie broni na Morzu Czarnym. Godzinę po tym oświadczeniu Kreml opublikował nowe stanowisko, w którym stwierdził, że rozejm wejdzie w życie tylko wówczas, jeśli USA zgodzą się na zniesienie sankcji na państwowy bank obsługujący sektor rolniczy oraz restrykcji na eksport maszyn rolniczych.

Przed rozpoczęciem czwartkowych rozmów Emmanuel Macron podkreślił, że Rosja pokazuje „chęć wojny”, i oświadczył, że Moskwa musi zaakceptować 30-dniowy rozejm bez warunków wstępnych. Zadeklarował dalsze wsparcie wojskowe Francji dla Ukrainy o wartości 2 mld euro.

2. Wyciek planów wojny

„Skandal z lekkomyślnym ujawnieniem przez kierownicze grono administracji Donalda Trumpa planów wojny z rebeliantami Huti w Jemenie jest od wtorku głównym tematem politycznych debat w Waszyngtonie” – pisze na Polityka.pl Tomasz Zalewski.

Sprawę ujawnił redaktor naczelny magazynu „The Atlantic” Jeffrey Goldberg. 15 marca ponad 20 osób z najbliższego otoczenia prezydenta, m.in. sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz obrony Pete Hegseth, odbyło naradę na temat planowanego ataku na Hutich. Oficjele omawiali temat zdalnie, przez telefon, korzystając z aplikacji Signal. Zwykle jeśli tematem rozmowy są informacje tajne, jak plany wojenne, wymaga to korzystania z lepiej zabezpieczonych specjalnych rządowych środków komunikacji albo rozmowy osobiście w bezpiecznym pomieszczeniu.

Eksperci podkreślają, że ujawnienie planów ofensywy w Jemenie narażało na szwank życie amerykańskich żołnierzy. Tymczasem rząd Trumpa wciąż „idzie w zaparte” i za nic nie zamierza przepraszać. Biały Dom oświadczył, że w naradzie „nie omawiano planów wojny” i nie wymieniano się „żadnymi tajnymi informacjami”.

3. Ustawa azylowa wchodzi w życie

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę przed wylotem do Rzymu ustawę w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Prawo pozwala Radzie Ministrów rozporządzeniem znosić na określonym obszarze prawo do ubiegania się o azyl. Na 60 dni, a potem za zgodą zwykłej większości sejmowej na kolejne 60 – i tak dowolną liczbę razy. Prawo do ubiegania się o azyl będą mogły zachować kobiety w ciąży, dzieci bez opieki, osoby wymagające opieki i zagrożone prześladowaniem – z tym że nie przewidziano procedury badania przez Straż Graniczną, czy ma do czynienia z takim właśnie przypadkiem.

Ustawa przeszła przez parlament, choć Biuro Legislacyjne Senatu stwierdziło, że narusza konstytucję, konwencję genewską, konwencję o prawach człowieka i unijną Kartę praw podstawowych. Podobne opinie złożyli Rzecznik Praw Obywatelskich, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce i szereg organizacji pozarządowych.

Po ogłoszeniu decyzji Dudy premier Donald Tusk zapowiedział: „Jeszcze dziś wieczorem rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl. Tak jak zapowiadałem – bez chwili zwłoki”.

4. Skandal z koncertem rosyjskiej gwiazdy

25 kwietnia w Warszawie ma wystąpić Nina Kraviz – Rosjanka tworzy muzykę techno i pokrewną. Należy do najpopularniejszych didżejek na świecie. W 2020 r. współpracowała m.in. z twórcami gry „Cyberpunk 2077” z polskiego studia CD Projekt Red.

Na portalu Change.org powstała właśnie petycja w sprawie odwołania jej koncertu w Polsce. Podpisało się pod nią ponad 800 osób. Inicjatorzy akcji – osoby związane ze sceną klubową i aktywizmem z Polski i Ukrainy – podkreślają, że Kraviz „konsekwentnie wspiera rosyjski imperializm i unika potępienia zbrodni dokonywanych przez Rosję w Ukrainie”. „W języku Kraviz nie ma słów »wojna«, »agresja«, »dyktatura«, za to przed 2022 r. był podziw dla Władimira Putina, miłe memy na jego temat, pochwały wobec militaryzacji Rosji. Po 24 lutego to się nie zmieniło” – podkreśla w swoim tekście Jacek Świąder.

Gospodarz koncertu, klub Smolna 38, na krytykę odpowiada frazesami o tym, że „muzyka jest uniwersalnym językiem, który jednoczy ludzi”, „sztuka powinna łączyć, a nie dzielić”, „udział w wydarzeniu jest dobrowolny”. I na razie nie zamierza koncertu odwoływać.

5. Iga Świątek odpadła z Miami Open

Nie zobaczymy Polki w walce o finał tysięcznika w Miami – odpadła z turnieju na etapie ćwierćfinału z wynikiem 2:6, 5:7. To był festiwal przełamań i, niestety, niewymuszonych błędów. Nie działał pierwszy serwis, a na drugie podanie rywalka Igi Świątek wchodziła bez kompleksów. 19-letnia Alexandra Eala z Filipin jest sensacją turnieju, w którym znalazła się z dziką kartą jako 140. zawodniczka w rankingu WTA. Po tych rozgrywkach na pewno awansuje. Tenisistki znają się ze słynnej akademii Rafy Nadala, w boksie Alexandry siedział zresztą m.in. wujek mistrza Toni Nadal, który też kiedyś grał w barwach Hiszpanii. Eala pokonała w Miami m.in. Madison Keys i Paulę Badosę.

Dla Igi Świątek to kolejna gorzka porażka w kluczowej fazie turniejowej po Indian Wells, Dubaju, Dosze i Australian Open. Zawsze dociera daleko, ale czegoś brakuje, żeby wygrać – od Rolanda Garrosa w ubiegłym roku nie podniosła jeszcze pucharu. Wkrótce rozgrywki przeniosą się do Europy i na ulubioną nawierzchnię Igi, ale lepiej nie zapeszać i nie pompować oczekiwań, bo to nigdy nie służy ani zawodnikom, ani kibicom. Polka ma mnóstwo punktów do obrony: wygrała przed rokiem w Rzymie, Madrycie i oczywiście w Paryżu.