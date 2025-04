Tusk o cyberataku: „Zaczęło się”. Groźne zanieczyszczenie wody. 5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Cyberatak na system informatyczny PO; zanieczyszczenie wody w Otwocku i Karczewie; jak UE odpowie na cła Donalda Trumpa; dymisja w polskiej zbrojeniówce; Barcelona zagra z Realem Madryt w finale Pucharu Króla.

1. Tusk o cyberataku: „Wschodni ślad, zaczęło się”

„Cyberatak na system informatyczny Platformy. Zaczęła się obca ingerencja w wybory. Służby wskazują na wschodni ślad” – napisał na platformie X premier Donald Tusk. Więcej szczegółów nie podał.

„Polegał on na próbie przejęcia kontroli nad komputerami pracowników partii i sztabu wyborczego” – dodał rzecznik Platformy Obywatelskiej. „Według organów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo konkretne dane dotyczące cyberataku wskazują na sposób działania służb ze Wschodu” – powtórzył tezę z wpisu premiera.

Do sprawy odniósł się także wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. „Służby państwa intensywnie pracują w związku z incydentem cyberbezpieczeństwa dotyczącym PO. Sprawa jest poważna i o wszystkich szczegółach będziemy informowali na bieżąco” – napisał na X.

2. Zanieczyszczenie wody w Otwocku i Karczewie

Jeszcze przez kilka dni woda z kranu w Otwocku i Karczewie może nie być zdatna do picia nawet po przegotowaniu. To skutek ujawnionej w środę awarii wodociągów.

W sumie ok. 60 tys. osób nie ma dostępu do wody pitnej. Będą musiały czekać dość długo, żeby laboratoria zweryfikowały, jakie i jak groźne zanieczyszczenia dostały się do wody wskutek awarii. Zarówno do Otwocka, jak i Karczewa jeżdżą beczkowozy, warszawskie wodociągi przekazały do Otwocka kilka dużych beczek z pitną wodą. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma zapewnić dwa tiry z wodą butelkowaną (w sumie 450 tys. litrów).

Problem pojawił się w placówkach zdrowotnych. „Ze względu na okres oczekiwania na ponowne uruchomienie stacji próbujemy zdiagnozować, ilu pacjentów będzie wymagało przewiezienia do innych szpitali i placówek” – powiedział mazowiecki wojewoda Mariusz Frankowski.

3. Dymisja w polskiej zbrojeniówce

W środę podano, że do dymisji podał się prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Krzysztof Trofiniak. Zarząd PGZ będzie pracował w najbliższym czasie w czteroosobowym składzie.

Trofiniak miał się powołać na względy osobiste. Prezesem był od ponad roku, jednak ostatnio szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz między słowami sugerował, że firmy zbrojeniowe mogłyby robić więcej. W połowie marca gotowość firm do realizacji zamówień nazwał „wąskim gardłem”.

Ministerstwo Aktywów Państwowych, potwierdzając dymisję, napisało na X: „Pod jego kierownictwem (…) 27 marca 2025 r. Polska Grupa Zbrojeniowa SA oraz Huta Stalowa Wola podpisały pierwszą umowę wykonawczą na dostawę 111 bojowych wozów piechoty Borsuk dla Wojska Polskiego o wartości przekraczającej 6,5 mld zł. Ponadto PGZ złożyła wnioski do Funduszu Inwestycji Kapitałowych o dokapitalizowanie produkcji amunicji kalibru 155 mm. Ma to na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP”.

4. UE odpowie na cła Trumpa. „Z pozycji siły”

Amerykański prezydent nazwał środę „Dniem Wyzwolenia”, w którym ogłosił cła m.in. na produkty z Unii Europejskiej. Już w marcu zastosował je na stal i aluminium z naszego kontynentu. Jak odpowie Bruksela?

„Niekoniecznie chcemy działań odwetowych, ale mamy solidny plan, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podejdziemy do negocjacji z USA z pozycji siły. UE ma wiele kart: od handlu przez technologię po wielkość naszego wspólnego rynku” – zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Plan odwetowy Europy opisuje na Polityka.pl nasz brukselski korespondent Tomasz Bielecki. „W przypadku stali i aluminium obejmuje on uderzenie w towary USA produkowane w regionach ważnych politycznie dla Republikanów (np. dżinsy, motocykle), ale decyzje w sprawie oclenia całego importu zapowiadane przez Trumpa będą wymagać znacznie radykalniejszej odpowiedzi. Unia od 2023 r. dysponuje nigdy dotąd niezastosowanym i opracowanym na potrzeby rywalizacji z Chinami narzędziem antywymuszeniowym, którym może ograniczyć swobodę działań gospodarczych np. platformom cyfrowym z USA. Sformułowanie takich gróźb jest postrzegane w Unii jako wstęp do twardych, lecz bardzo szybkich negocjacji nad handlowym kompromisem z USA”.

Jak dodaje Bielecki, „nikt w Brukseli nie liczy na powrót zasad sprzed czasów Trumpa, ale to nie oznacza, że musi się skończyć krwawą wojną handlową”. Więcej w tekście: „Cła Trumpa. UE szykuje odwet z pozycji siły. Już nie tylko dżinsy czy motocykle”.

5. El Classico w finale Pucharu Króla

FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w ciągu kilku tygodni znów była lepsza od Atletico Madryt. W połowie marca Katalończycy wygrali 4:2 w La Liga, w środę pokonali ich znowu w drugim półfinałowym meczu Pucharu Króla. Ale skromniej – 1:0.

Trener Barcelony Niemiec Hansi Flick lekko zaskoczył składem, gdy okazało się, że kapitan naszej reprezentacji będzie w tym meczu rezerwowym. Po pierwsze: oszczędza 36-letniego Polaka, bo przed jego zespołem jeszcze zapewne kilkanaście meczów do końca sezonu w lidzie hiszpańskiej i w Champions League. Po drugie: w bardzo dobrej formie jest zmiennik Lewandowskiego Hiszpan Ferran Torres. Zawodnik, który nosi pseudonim „rekin”, udowodnił to w środę już w pierwszej połowie spotkania, gdy strzelił zwycięskiego gola (asysta Lamina Yamala).

W finale Pucharu Króla dojdzie więc do kolejnego El Classico, bo Barcelona zagra ze swoim odwiecznym rywalem – Realem Madryt (po bardzo zaciętych dwóch meczach pokonał w półfinale Real Sociedad).