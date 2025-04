Marsz PiS w Warszawie: Nawrocki, Chrobry i hołd. Ratusz: szło 20 tys. osób

Pochód partii Jarosława Kaczyńskiego szedł przez Warszawę spod pomnika Mikołaja Kopernika na pl. Zamkowy. Według ratusza wzięło w nim udział 20 tys. osób. Donald Tusk w tym czasie spotem „Tysiąc powodów do dumy” zaprosił na oficjalne obchody 1000-lecia koronacji Chrobrego.

W rzeczywistości marsz to także test i pretekst do mobilizacji zwolenników PiS, którzy wspierają w ten sposób kampanię „obywatelskiego” Nawrockiego. W akcję promującą wydarzenie zaangażowano wielu prawicowych dziennikarzy, polityków i naukowców. Zwłaszcza po decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uchyleniu decyzji KRRiT o przyznaniu koncesji stacjom Telewizji Republika i wPolsce24.

Zaczął kilka tygodni temu Jarosław Kaczyński: „Wzywam wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha. Jest dziś wiele powodów, aby zademonstrować, że my – ludzie kochający Polskę – tu jesteśmy” – pisał w X. Patronat dał oczywiście odchodzący i sprzyjający PiS prezydent RP Andrzej Duda.

„PiS zapowiada mocny finisz i twierdzi, że pieniędzy nie zabraknie, bo zbiórka funduszy udała się nad podziw – podniesie temperaturę kampanii (...). Może nie będzie tak gorąco jak jesienią 2023 r., może to już ostatnie podrygi PO-PiS-owej polaryzacji, ale jeszcze tym razem to ona zdecyduje o wyniku” – pisał dwa tygodnie temu w „Polityce” Wojciech Szacki.

Przed godz. 14 stołeczny ratusz podał, że na marsz przyjechało do Warszawy ok. 200 autokarów, ulicami szło 20 tys. uczestników.

W tym czasie, w sobotnie południe, premier Donald Tusk opublikował na platformie X spot zatytułowany „Tysiąc powodów do dumy”, a sam napisał: „Świętujmy wspólnie Tysiąclecie Korony Polskiej!”. Klip to zaproszenie na oficjalne obchody tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, które rozpoczną się 26 kwietnia 2025 r.

W drugim miejscu, przed Bramą Uniwersytecką warszawskiej uczelni, zgromadzili się śmiałkowie gotowi do bicia rekordu w tańcu poloneza. Do historycznego wyczynu potrzeba co najmniej 636 par.

Do stolicy zjechały w sobotę autobusy zapełnione politykami PiS i sympatykami, o czym skrupulatnie od rana informowali w mediach społecznościowych. Towarzyszyły im grupy rekonstrukcyjne. Po mszy w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu zgromadzeni udali się w dwóch kierunkach. Pierwszy to okolice pomnika Mikołaja Kopernika, gdzie zebrali się uczestnicy marszu, politycy PiS, a także przedstawiciele prawicowych mediów, w tym TV Republika i wPolsce24.

Donald Tusk odpowiedział zaproszeniem na „marsz patriotów”. Najpierw jego termin wyznaczono na 11 maja, tydzień przed pierwszą turą prezydenckich wyborów. Potem go skorygowano – odbędzie się w niedzielę między wyborczymi turami.

Marsz PiS, czyli torturowanie historii

Kaczyński próbuje powtórzyć manewr Tuska sprzed wyborów w 2023 r., w których stracił władzę. Lider opozycji zorganizował wtedy dwa wielkie marsze w stolicy, które zgromadziły setki tysięcy ludzi sprzeciwiających się temu, co wyczyniała władza PiS i Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry.

„Ma być to nowy publiczny wyraz tego samego co zawsze sporu między PiS i PO: o wizję patriotyzmu i polskiego państwa, jego przeszłości i przyszłości. Nietrudno domyślić się, jaka będzie Kaczyńskiego interpretacja dziejowych rocznic: atak na Niemcy i premiera Tuska jako »niemieckiego agenta i sprzedawcę suwerenności«. Prawdziwa historia będzie znów torturowana, aby zeznała, że PiS i prezes są następcami Chrobrego i króla Zygmunta. Nic to, że – jak mówią dziś historycy – sam król Bolesław postrzegał siebie jako władcę jednego z królestw wchodzących w skład cesarskiej, »rzymskiej« unii europejskiej – 12 kwietnia będzie przede wszystkim pogromcą Niemców i kijowian” – pisał w komentarzu w „Polityce” Jerzy Baczyński.

I puentował: „Tusk pewnie będzie chciał, aby tym dwóm przeciwmarszom nadać mocny symboliczny, ideowy kierunek: jeden na Wschód, drugi na Zachód. Przy wszystkich kampanijnych zawirowaniach na końcu o to właśnie będzie chodzić w trzecim, najważniejszym marszu: tym do komisji wyborczych 18 maja”.

Mentzen straci?

Po marszach widać, że wielkie partyjne machiny coraz bardziej się rozkręcają. PiS, jak pisaliśmy w „Polityce”, zaktywizował się. Posłowie i europosłowie ruszyli do miast i miasteczek. Jeżdżą po Polsce, robią spotkania, chodzą na targowiska, rozdają ulotki. Takiej struktury nie ma Konfederacja. Rosnący w ostatnich miesiącach Sławomir Mentzen ma coraz większy problem.

Pomijając to, że sam sobie zaczyna podkładać nogę, jak w niedawnym wywiadzie w Kanale Zero. „Trudno powiedzieć, czy poczuł się zbyt pewnie, czy uśpił go przyjazny ton gospodarza – jakkolwiek było, Mentzen sam podłożył kilka bomb pod swoją kampanię. Wystąpił jako przeciwnik legalnej aborcji w przypadku gwałtu („Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością”), jako rzecznik wprowadzenia płatnych studiów i odpłatnej ochrony zdrowia. Potem dodał, że w idealnym świecie nie byłoby programu 800 plus” – pisał niedawno Wojciech Szacki w „Polityce”.

Zaatakował go za to Trzaskowski, ale ważniejsze jest to, że zmienił się ton w PiS, który do tej pory starał się nie atakować Mentzena, pamiętając, że Karol Nawrocki będzie skazany na jego głosy w ewentualnej drugiej turze. Zwłaszcza że mijanka między nimi wydaje się dziś mniej prawdopodobna niż jeszcze kilka tygodni temu.

Sygnał do ataku dał sam Kaczyński. W telewizji braci Karnowskich wPolsce24 mówił m.in.: „Twierdzenie, że głosowanie na naszego kandydata, pana doktora Nawrockiego, i głosowanie na pana Mentzena to jest właściwie to samo – nie, to jest zupełnie co innego, to są dwa światy, dwie koncepcje, chociaż generalnie obydwie formacje są prawicowe, aczkolwiek to jest zupełnie inna prawicowość. My wywodzimy się z prawicy prospołecznej”.

„O każdy kolejny przyrost zwolenników Mentzenowi będzie strasznie trudno. I chyba dużo łatwiej może zacząć tracić tych, których ostatnio zdobył. Bo kiedy zaczęła się poważna kampania, nikt już Mentzena nie będzie oszczędzał. Amunicji dostarczył sam kandydat we wspomnianym wywiadzie u Stanowskiego” – pisze Szacki.

Sondaże z ostatnich kilku dni pokazują, że eldorado kandydata Konfederacji się kończy. Traci poparcie nawet w części młodego elektoratu, który jest jego najtwardszą bazą.