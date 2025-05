Pomyśl, zanim zagłosujesz w drugiej turze

Tzw. Zjednoczona Prawica korzystała ze wszystkich sposobów, ustrojowych i propagandowych, aby sabotować zmiany w Polsce. Wybór Nawrockiego oznacza kontynuację tego stanu rzeczy.

George Simion, prawicowy, antyeuropejski i prorosyjski kandydat na prezydenta Rumunii, wygrał pierwszą turę dwukrotną większością głosów (40 do 20 proc.). Rumuni odprawili go w drugiej turze – wygrał Nicușor Dan, centrowy burmistrz Bukaresztu, stosunkiem głosów 53,6 do 46,4 proc. Pan Simion deklarował: „Jestem dumny, że mogę nazwać Karola Nawrockiego – bliskiego sojusznika i prawdopodobnego następcę prezydenta Andrzeja Dudy – przyjacielem”, a „Obywatelski” mu wtórował: „Wspólnie, gdy wygra George, wspólnie gdy wygramy my, (...) będziemy budować Europę wartości, Europę ojczyzn, w której nie damy UE się scentralizować i zrobić z Polski i Rumunii swoich województw”.

Rachuby te częściowo się nie sprawdziły: „przyjaciel George” przegrał, rezultat drugiej tury w Polsce jest sprawą otwartą.

Od razu poruszę pewną sprawę o ważnym wymiarze międzynarodowym. Pan Nawrocki puszy się tym, że jest ścigany listem gończym przez Rosję. Faktycznie jest na czarnej liście przygotowanej przez resort spraw wewnętrznych tego kraju za likwidowanie pamiątek (zwłaszcza pomników) radzieckich. W tym wykazie jest kilkadziesiąt tysięcy osób oskarżanych przez władze w Moskwie o działalność antyrosyjską. Nie jest moją rzeczą wypowiadanie się, na ile to ściganie jest realne, a na ile symboliczne, ale byłoby dobrze, gdyby heroizm „Obywatelskiego” został sprowadzony do właściwych wymiarów. Dla Federacji Rosyjskiej poważniejsze znaczenie ma deklaracja p. Nawrockiego, że nie zgodzi się na wejście Ukrainy do NATO i ściślejszą integrację UE.

To go łączy z „przyjacielem George’em” i innymi prorosyjskimi eurosceptykami. Wywiad rosyjski nasilił dywersyjną operację „Doppelgänger” w trakcie wyborów prezydenckich w Polsce i chyba nieprzypadkowo jest ona pro-Nawrocka. A rosyjska Wikipedia chwali go jako wybitnego naukowca i bojownika o demokrację. Pomyśl, wyborco, zanim oddasz głos 1 czerwca, za jaką polityką zagraniczną się opowiadasz – prorosyjską czy proeuropejską. Podaj dalej.

Czytaj też: Jak się dokonał cud wyborczy w Rumunii. Tu chuligan przegrał. Relacja z Bukaresztu

Polska odpisiona

To prawda, że wiele osób głosujących przeciwko PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych liczyło na szybkie „odpisienie” Polski po latach 2015–23. To zrozumiałe, że niepowodzenie, nawet częściowe, obciąża koalicję 15 października, np. kobiety mają pretensję o to, że nie zostały zliberalizowane przepisy o aborcji, sporo osób jest zawiedzionych tym, że aferzyści korzystający z willowania+ mają się dobrze, np. niektórzy zostali odesłani przez swoją partię na synekury w Parlamencie Europejskim. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że na stanowisku pozostał p. Duda, nietający, że będzie bronił poprzedniego układu „do upadłego” (explicite to zadeklarował wobec neosędziów, a implicite wobec wszystkich swoich kompanów politycznych), że koalicja 15 października nie miała (nadal nie ma) większości potrzebnej do odrzucenia prezydenckiego weta, że dobrozmienny obóz, nie wykluczając porażki w 2023, „zabetonował” możliwość zmian w niektórych urzędach, np. w prokuraturze, itd. Krótko mówiąc, tzw. Zjednoczona Prawica korzystała ze wszystkich sposobów, ustrojowych i propagandowych, aby sabotować zmiany w Polsce. Wybór p. Nawrockiego na prezydenta oznacza kontynuację tego stanu rzeczy, ciągłe awantury polityczne i brak kohabitacji, nawet w przypadku fundamentalnych spraw dotyczących bezpieczeństwa państwa. Jeśli nie opowiadasz się za tym, nie głosuj na p. Nawrockiego. Podaj dalej.

To oczywiste, że jeśli ktoś decyduje się na kandydowanie, jest gotów na podejmowanie rozmaitych kroków dla zyskania poparcia. Typową zagrywką jest składanie rozmaitych obietnic m.in. po to, aby przeciągnąć na swoją stronę niezdecydowanych czy takich, którzy wcześniej głosowali na innych. To jednak, co uczynił p. Karol „Obywatelski” w swych tzw. negocjacjach z p. Mentzenem, przekracza dopuszczalne granice politycznej przyzwoitości. Nie tylko kupczył bezpieczeństwem państwa, kwestionując przystąpienie Ukrainy do NATO, ale i wykazał zdumiewający brak kompetencji, np. w materii skutków obniżki stóp procentowych.

Notabene żenująca ignorancja p. Nawrockiego w zakresie ekonomii (kwestie podatkowe, zasady kredytowania), polityki energetycznej (energia atomowa „z palca wzięta”), inwestycji i ich kosztach (naiwny pogląd na CPK) czy dotycząca zasad przygotowywania strategii obronności państwa ujawniła się także w trakcie jego telewizyjnej debaty z p. Trzaskowskim 23 maja.

Wracając do spotkania z p. Mentzenem: w końcu podpisał bez zmrużenia oka to, co mu podsunął – w środowisku konfederatów pojawiły się nawet głosy, że „Obywatelski” jest bardziej ich niż oni sami. Komentatorom umknęło, że zamaszyście sygnował formułkę, że jest świadom tego, co czyni. To upokarzające, ale wygląda na to, że nie dla p. Nawrockiego, który czuje się w tej bagiennej atmosferze jak ryba w wodzie.

Pan Trzaskowski również spotkał się z p. Mentzenem. Dyskutował merytorycznie, niczego nie podpisywał i zachował umiar w zgadzaniu się z konfederackimi postulatami – uznał ich raptem (aż?) połowę. Pomyśl, wyborco, zanim oddasz głos w drugiej turze. Jeśli nie chcesz prezydenta działającego w stylu „najwierniej podtrzymują mity najmici” (Lec), nie głosuj na p. Nawrockiego. Podaj dalej.

Nawrocki jest odporny

Pan „Szczęść Boże” Braun twierdzi, że otrzymał ofertę „obywatelskiego” ułaskawienia za namówienie swoich wyborców do głosowania na p. Nawrockiego, czemu zaprzecza sztab „obywatelski” i sam „Obywatelski”. Wcześniej gruchnęła wiadomość, że do ekspertyzy na obecność narkotyków oddano kartkę wręczoną p. Nawrockiemu przez p. Trzaskowskiego. Pan Bielan zarzeka się, że to nie jego dzieło.

Wprawdzie nie wiadomo, jak było w obu przypadkach, ale pojawienie się takich newsów świadczy o repertuarze środków propagandowych. Nie jest rzeczą przypadku, że „Obywatelski” jest bez reszty wspierany przez Telewizję Republika, najbardziej manipulacyjną stację w Polsce od 1968 r. (ewentualnie pierwszych miesięcy stanu wojennego). Po debacie 23 maja stacja ogłosiła na X głosem tajemniczego p. Piotra Wieczorka: „Podczas debaty Rafał Trzaskowski zarzucił kłamstwo Karolowi Nawrockiemu i poprosił sprzyjający mu portal Demagog o weryfikację. Co się okazało? Karol Nawrocki mówił prawdę. Rafał Trzaskowski kłamał w każdym sformułowaniu”. News szybko zniknął z republikanckiej strony internetowej.

Odpowiedź na pytanie, kto kłamał, jest banalnie prosta, ponieważ czynił tak p. Nawrocki, gdy bajdurzył o eksmisji rodziny z sześcioletnim dzieckiem, sprawie pedofila, prywatyzacji służby zdrowia w Warszawie, Zielonym Ładzie czy kryzysie mieszkalnictwa komunalnego. Kłamstwa p. Nawrockiego mają króciutkie nogi; wszystkie powyższe (i inne) sprawy były kilkakrotnie wyjaśniane, ale – jak widać – jest odporny na pobieranie informacji. Pomyśl, wyborco, zanim oddasz głos w drugiej turze. Jeśli nie chcesz prezydenta, który nie rozumie, że kłamstwo tym różni się od prawdy, że nią nie jest (znowu Lec), nie głosuj na p. Nawrockiego.

Czytaj też: USA Trumpa śledzą wybory w Polsce. PiS gra amerykańską kartą, ale argumenty ma mizerne

Polska z aspiracjami

To, jak zakończy się druga tura, zależy od wielu środowisk i ich udziału w głosowaniu, przy czym walną rolę zapewne odegrają kobiety i młodzież. Młodzi zwolennicy p. Zandberga powiadają, że nie pójdą głosować, ponieważ mają dość opowiadania się za mniejszym złem. W ten sposób mogą przyczynić się do zapanowania większego zła. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz w przyszłości głosować na większe dobro, powinieneś obecnie poprzeć mniejsze. Tego wymaga racjonalność. Skoro sami twierdzicie, że p. Trzaskowski jest mniejszym złem niż p. Nawrocki, bądźcie konsekwentni.

Patrząc na rzecz od strony ogólniejszej: nie znam ani jednej wypowiedzi p. Nawrockiego, która wyrażałaby rzeczywistą troskę o sprawy młodego pokolenia. Nie jest takową deklaracja: „Dla mnie, dla pokolenia moich dzieci, projekt CPK jest symbolem Polski ambitnej, Polski z aspiracjami”. Na razie mamy do czynienia z jawną niedoróbką, która wymaga wielu realistycznych korekt, a więc dość dziwnie dźwięczy zapewnienie o symbolu Polski ambitnej i z aspiracjami. Protektorzy „Obywatelskiego” na razie zafundowali nam niemal szczere pole i mitologię z nazwą im. Solidarności w tle.

Jako przedstawiciel środowiska akademickiego mam bardzo poważne obawy przed p. Nawrockim chociażby z uwagi na raczej oczekiwaną stronniczą (prawicową) politykę wobec naukowców i studentów. Niech jedni i drudzy pomyślą, zanim oddadzą głos w drugiej turze. Jeśli nie chcą prezydenta działającego na szkodę nauki i edukacji, niech nie głosują na kandydata popieranego przez PiS. Niech pamiętają o dokonaniach p. Dudy w kwestii wstrzymywania nominacji profesorskich czy poczynaniach p. Czarnka w promowaniu własnych „osiągnięć” naukowych.

Czytaj też: Marsz, marsz Trzaskowski! Wygrał ten pojedynek. PiS chyba stracił wiarę w Nawrockiego

Związek partnerski z sąsiadem

Niewykluczone, że o wyniku drugiej tury zadecydują głosy kobiet. Tak, by powtórzyć, to prawda, że koalicja 15 października nie przeprowadziła liberalizacji aborcji. Niezależnie od sporów między KO, PSL i Trzecią Drogą p. Duda i tak nie podpisałby stosownej reformy. Pan Nawrocki również ją storpeduje – nie ukrywa tego zamiaru. I znowu trzeba odwołać się do kryteriów podejmowania decyzji. Macie przed sobą takie możliwości. Wygra p. Trzaskowski, jakaś reforma w rozważanej sprawie zostanie przeprowadzona, wygra p. Nawrocki – nic się nie zmieni. Sprawa jest jasna, skoro republikanci odgrzewają swoją (i dobrozmieńców) krytykę Strajku Kobiet. Najwyraźniej boją się powtórki z 2023 r. Pan Nawrocki nie rozumie także innych spraw obyczajowo-światopoglądowych. Został zapytany o to, co myśli o związkach partnerskich. Odpowiedział, że z uwagi na swoje przekonania jest przeciwko ich legalizacji, natomiast opowiada się za wprowadzeniem instytucji osoby najbliższej, obejmującej np. kogoś, kto świadczy pomoc „po sąsiedzku”.

Łaskawie zgodził się na tolerancję wobec dzieci z in vitro, aczkolwiek dodał, że nie przejawi w tym względzie żadnych inicjatyw, pozostawiając sprawę samorządom. Brak empatii u „Obywatelskiego”, niezrozumienie kryzysu demograficznego czy ignorowanie potrzeby prawnego uregulowania coraz powszechniejszych pozamałżeńskich (w sensie instytucjonalnym) form wspólnego życia ludzi wręcz szokuje. Pomyśl, wyborco, zanim oddasz głos w drugiej turze. Jeśli nie chcesz prezydenta zmierzającego do wprowadzenia swoistego talibanu w Polsce, nie głosuj na p. Nawrockiego. Podaj dalej.