Dziś wotum zaufania dla rządu. Nagroda Architektoniczna „Polityki” dla TBS „Ajnfart”. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

Tusk wygłosi exposé, Sejm zagłosuje nad wotum zaufania; Nagroda Architektoniczna „Polityki” przyznana. Rybnik górą!; Finlandia – Polska 2:1. Odpowiedzialność Probierza; nieudane referendum włoskiej lewicy; Greta Thunberg deportowana z Izraela.

1. Tusk wygłosi exposé, Sejm zagłosuje nad wotum zaufania

O godz. 9 w środę Sejm rozpocznie obrady, szef rządu wygłosi exposé, a parlamentarzyści zagłosują nad udzieleniem mu wotum zaufania. Niespodzianek raczej nie będzie. Głos przeciw zapowiedziały trzy ugrupowania: PiS, Konfederacja i Lewica Razem. O podobne stanowisko można podejrzewać posłów Grzegorza Brauna. Stanowisko partii Jarosława Kaczyńskiego jest oczywiste. Politycy Konfederacji ustami wicemarszałka Krzysztofa Bosaka zadeklarowali, że oprócz sprzeciwu wobec rządu Donalda Tuska są gotowi poprzeć wniosek o skrócenie kadencji Sejmu. Bosak powrócił do pomysłu prezesa PiS, by utworzyć rząd techniczny – nazwał go „bezprzedmiotowym” i zasugerował, że ten scenariusz leży w sferze politycznych fantazji.

2. Nagroda Architektoniczna „Polityki” przyznana. Rybnik górą!

Po raz pierwszy w 14-letniej historii Nagrody Architektonicznej POLITYKI tytułem Grand Prix jury postanowiło uhonorować wielorodzinny budynek mieszkalny, rybnicki TBS „Ajnfart”. Choć wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe stanowi większość nowo powstającej tkanki polskich miast, to w naszej nagrodzie pojawiało się dotychczas zaskakująco rzadko. Może dlatego, że w opanowanej przez deweloperów branży rzadko zabiegano o jakość, funkcjonalność czy walory estetyczne, głównie zaś – o maksymalizację zysku.

Tradycyjnie przyznaliśmy Nagrodę Internautów. Rywalizacja o pierwsze miejsce do końca była bardzo zacięta i praktycznie „o włos” przegrało ją Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej projektu Nizio Design International. A kto wygrał? Można powiedzieć, że starzy znajomi – wszak xystudio, które zdobyło ów laur za Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na warszawskiej Ochocie, w naszych nagrodach pojawiało się już parokrotnie.

3. Finlandia – Polska 2:1. Odpowiedzialność Probierza

Polacy przegrali z Finami w Helsinkach 1:2 i bardzo sobie utrudnili sytuację w eliminacjach do mundialu. Całkiem możliwe, że bez wielkiego zamieszania w ostatnich dniach nie byłoby lepiej, ale teraz trener kadry Michał Probierz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynik. Probierz być może zaryzykował utratą stanowiska selekcjonera, rozpętując „aferę kapitańską” z Robertem Lewandowskim. I przegrał. Na razie na boisku. Spotkanie przerwano z powodu dramatu na trybunach, na których lekarze ratowali życie kibica. Polakom nie można było odmówić determinacji, ale najwyraźniej zabrakło umiejętności i trochę szczęścia. Komentuje Krzysztof Matlak.

4. Nieudane referendum włoskiej lewicy

Dwudniowe włoskie referendum nad regulacjami dotyczącymi rynku pracy i skróceniem o połowę okresu oczekiwania na rozpoczęcie procedury naturalizacji miało być politycznym impulsem dla opozycji, a skończyło się kompromitacją. Włochy mają najszybciej starzejące się społeczeństwo w Europie, według tegorocznych danych Eurostatu aż 24 proc. wszystkich obywateli ma tam co najmniej 65 lat. Kwestia włączenia migrantów do legalnego rynku pracy, co często dzieje się przez naturalizację, jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego i utrzymania bieżącego modelu funkcjonowania społeczeństwa. Opozycja zaproponowała referendum, w ramach którego wspomniany okres karencji można było skrócić o połowę. Gdyby głosowanie okazało się wiążące, ponad 1,5 mln osób mieszkających obecnie we Włoszech bez obywatelstwa natychmiast zyskałoby prawo do ubiegania się o naturalizację. Zmiany jednak nie będzie, bo frekwencja wyniosła zaledwie 30 proc. – podczas gdy próg ważności wynosi 50 proc. + jeden głos. Wyniki są zwycięstwem prawicowej koalicji premier Giorgii Meloni. Ona sama oddała głos nieważny – pisze Mateusz Mazzini.

5. Greta Thunberg deportowana z Izraela

Słynna aktywistka podróżowała stateczkiem, który kierował się do Strefy Gazy, by dostarczyć jej raczej symboliczne ilości mleka dla dzieci, mąki, ryżu, środków medycznych i pieluch. Izraelskie siły zbrojne przechwyciły płynącą z Sycylii „Madleen” na wodach międzynarodowych. Na pokładzie znajdowało się kilkanaście osób, obok znanej szwedzkiej aktywistki także Rima Hassan, francuska europosłanka palestyńskiego pochodzenia. Załogę i pasażerów przewieziono na brzeg. Uczestnikom rejsu pokazano nagrania ataku Hamasu z 7 października 2023 r., ale odmówili oglądania. „Wolą morderców od ofiar”, uznał Israel Kac, minister obrony i żydowski nacjonalista. Thunberg odleciała do Francji, mimo że unika podróży lotniczych. Co mają teraz robić aktywiści? – analizuje Jędrzej Winiecki.