Nagroda Architektoniczna przyznana. Rybnik górą! Można zerkać z zazdrością

Po raz pierwszy w 14-letniej historii Nagrody Architektonicznej POLITYKI tytułem Grand Prix jury postanowiło uhonorować wielorodzinny budynek mieszkalny, rybnicki TBS „Ajnfart”.

Choć wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe stanowi większość nowo powstającej tkanki polskich miast, to w naszej nagrodzie pojawiało się dotychczas zaskakująco rzadko. Może dlatego, że w opanowanej przez deweloperów branży rzadko zabiegano o jakość, funkcjonalność czy walory estetyczne, głównie zaś – o maksymalizację zysku. Dotychczas trzykrotnie w finale nagrody pojawiały się osiedla: 19. Dzielnica w Warszawie, Nowe Żerniki we Wrocławiu i Browary Warszawskie. To ostatnie zdobyło nawet Grand Prix, ale należy pamiętać, że zawsze mieliśmy do czynienia z hybrydami łączącymi funkcje mieszkaniowe, usługowe i biurowe. Z pojedynczych realizacji wielorodzinnych wśród laureatów znalazły się obiekty z Wrocławia (Thespian, 2011 r.), Warszawy (Sprzeczna 4, 2017 r.), Katowic (Unikato, 2018 r.) oraz Chorzowa (Villa Redan, 2021 r.). Były to jednak realizacje deweloperskie, nie na każdą kieszeń. Tymczasem nagrodzony w tym roku budynek to realizacja Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) w Rybniku, za którym stoi pracownia SLAS Architekci.

Przez wiele lat wydawało się, że popularne TBS-y, uważane za ubogich krewnych mieszkaniowej deweloperki i tzw. apartamentowców, nie mają żadnych szans na uznanie krytyków architektury. Bo nie o wybitne estetycznie projekty tam chodziło, ale o budowanie tanie, w miarę funkcjonalne, ekonomiczne, omijające droższe materiały wykończeniowe, realizowane często na przedmieściach miast, gdzie grunty są tańsze. Nikt nie oczekiwał, że będzie pięknie, wszyscy – że będzie tanio. Ale ten utrwalony wzorzec wyraźnie się zmienia, a rybnicka realizacja nie jest jedyną wyróżniającą się, i dlatego owo Grand Prix można potraktować szerzej – jako wyraz uznania dla coraz lepszej jakości inwestycji TBS w całym kraju.

Czytaj też: Prosto i mądrze. Przypominamy finalistów nagrody

Dobry smak

Przede wszystkim poprawiła się jakość architektoniczna społecznego budownictwa. TBS-y przestały być ubogimi krewnymi firm deweloperskich, których estetykę próbowały naśladować. To oczywiście nadal są inwestycje ekonomiczne i nagle nie zaczęto zastępować płyt betonowych ceramicznymi, okien plastikowych drewnianymi i wszelkich tanich materiałów szlachetnymi. Ale pojawiły się dwie nowe, istotne okoliczności. Po pierwsze, coraz częściej realizację poprzedzają konkursy architektoniczne, co zdecydowanie podniosło estetyczny poziom projektów. Po drugie, na ów ciągle jeszcze nieduży rynek wkroczyły prestiżowe biura architektoniczne, a kolejne realizacje są sygnowane m.in. przez takie znane pracownie, jak JEMS Architekci, WXCA, OVO Grąbczewscy czy Archistudio studniarek+pilinkiewicz. Dziś to uznani deweloperzy coraz częściej mogą z zazdrością zerkać na projekty TBS-ów. Realizacje z Katowic, stołecznej Ochoty, Bielska-Białej, Giszowca, Łowicza czy podstołecznej Falenicy wyznaczają standardy budowlanego dobrego smaku.