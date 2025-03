Czym dziś czaruje architektura? Pomoże to zrozumieć wystawa we Wrocławiu

Wrocławska wystawa w Muzeum Architektury poświęcona laureatom Mies van der Rohe Awards udowadnia, że architektura nadal potrafi zaskakiwać i czarować.

Pisarze mają swego Nobla, filmowcy Oscary, muzycy – Grammy. A architekci? Szczególnie liczą się dwa wyróżnienia. Pierwsze to międzynarodowa Nagroda Pritzkera, przyznawana zasłużonym projektantom za dorobek całego ich zawodowego życia. Druga zaś, imienia Miesa van der Rohe, wręczana jest co dwa lata za konkretną, najciekawszą realizację w Europie.

Realizacje zaprezentowane są na wystawie za pomocą makiet, planów, zdjęć. Pozwala to nie tylko dobrze poznać same obiekty i towarzyszącą ich powstaniu filozofię i idee, ale też zorientować się, za co jest obecnie ceniona architektura, jakie są wiodące trendy. A na uznanie mogą dziś liczyć przede wszystkim realizacje odnoszące się z szacunkiem do środowiska naturalnego, w których zadbano o ograniczenie śladu węglowego. Ceni się głównie to, co proste, nieudziwnione, będące dobrze pomyślanymi inwestycjami w wygodę życia i pracy mieszkańców. Dużo szkła, lekkie formy.

