Być czy nie być? Tusk wygłosi exposé, Sejm zagłosuje nad wotum zaufania

O godz. 9 w środę Sejm rozpocznie obrady, szef rządu wygłosi exposé, a parlamentarzyści zagłosują nad udzieleniem mu wotum zaufania. Niespodzianek raczej nie będzie.

Głos przeciw zapowiedziały trzy ugrupowania: PiS, Konfederacja i Lewica Razem. O podobne stanowisko można podejrzewać posłów Grzegorza Brauna. Stanowisko partii Jarosława Kaczyńskiego jest oczywiste. Politycy Konfederacji ustami wicemarszałka Krzysztofa Bosaka zadeklarowali, że oprócz sprzeciwu wobec rządu Donalda Tuska są gotowi poprzeć wniosek o skrócenie kadencji Sejmu. Bosak powrócił do pomysłu prezesa PiS, by utworzyć rząd techniczny – nazwał go „bezprzedmiotowym” i zasugerował, że ten scenariusz leży w sferze politycznych fantazji.

Koalicja poprze Tuska

Poparcie dla premiera Donalda Tuska zapowiedzieli koalicjanci. W poniedziałek odbyło się spotkanie liderów, na którym szef KO miał konsultować treść środowego exposé. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że będzie ono miało charakter podsumowujący dotychczasowe sukcesy, premier ma też przedstawić plany na najbliższe pół roku. Lider Lewicy wskazał trzy projekty, które są najistotniejsze dla jego ugrupowania: społeczne mieszkalnictwo, bezpieczeństwo seniorów i reforma rynku pracy (zakaz prowadzenia nieodpłatnych staży i wliczenie do stażu pracy okresów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i umowy zlecenia).

Marszałek Szymon Hołownia również poprze rząd, choć zgłosił listę warunków. Domaga się większej współpracy w ramach koalicji, powołania rzecznika rządu i usprawnienia działań Centrum Informacji Rządu. Partnerstwo ma się przekładać zarówno na wzajemne traktowanie, jak i współpracę na rzecz sukcesów całej koalicji. Hołownia odniósł się do pomysłu włączenia w skład rządu prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Medialną kandydaturę ocenił jako „ciekawą” i uznał za szansę na nowe otwarcie. Sama rekonstrukcja powinna zostać przeprowadzona jeszcze przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego, zaplanowanym na 6 sierpnia.

Wbrew sensacyjnym doniesieniom o ankiecie rozesłanej wśród działaczy PSL, sondującej nastroje, ugrupowanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jest zdecydowane kontynuować współpracę zawiązaną w grudniu 2023 r. Lider ludowców podkreślił, że sprawa wotum nie dotyczy zaufania do koalicji, wyrażanego w wielu głosowaniach, ale ułożenia strategii na najbliższe dwa i pół roku. PSL nie planuje narzucać dyscypliny, bo poparcie ma być jednoznaczne mimo krytyki, którą po wyborach prezydenckich formułowali m.in. poseł Marek Sawicki i wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.