Rząd z wotum zaufania. Polak nie poleci w kosmos. Braun znów atakuje. 5 tematów na dziś

Premier Donald Tusk otrzymał wotum zaufania od Sejmu; rekonstrukcja rządu w lipcu; Polak jednak nie poleci w kosmos; godzina policyjna w Los Angeles; zakazu wstępu do Sejmu dla europosła Grzegorza Brauna.

1. 243 głosy na rząd Donalda Tuska

Sejm zdecydował: 243 posłów wyraziło wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, przeciw było 210, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału siedmiu posłów – wszyscy z PiS. Byli to: prezes partii Jarosław Kaczyński, Adam Andruszkiewicz, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Bolesław Piecha, Marcin Romanowski i Kazimierz Smoliński.

„To nie jest dzień, gdy ktokolwiek czekałby na kwieciste przemówienie. To jest dzień, gdy potrzebna jest klarowna sytuacja, na czym stoimy po wyborach prezydenckich” – rozpoczął swoje exposé premier. Podkreślał, że jego gabinet ma potrójny mandat do rządzenia Polską, wyliczał osiągnięcia swojego rządu, m.in. zwiększenie wydatków o 67 proc. na polską armię, spadek wiz wydanych obcokrajowcom z Afryki i Azji w 2025 r. o 50 proc., rentę wdowią, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, podwyżkę dla budżetówki, zasiłek pogrzebowy, podpisanie traktatu z Francją. Tusk podkreślał prócz tego, że gdyby PiS choć w jednej trzeciej robił tyle, ile opowiadał, Polska byłaby krajem miodem i mlekiem płynącym. Dodał, że jego rząd nadrobi kwestię rzetelnej informacji o tym, co udało mu się osiągnąć.

Do zadawania pytań zgłosiło się 267 posłów i posłanek. To rekord w historii polskiego Sejmu.

2. Rekonstrukcja rządu w lipcu

Donald Tusk w swoim exposé wspomniał o rekonstrukcji rządu i zapowiedział, że dojdzie do niej w lipcu. „Nie mówię tutaj o zmianie nazwisk, ale przede wszystkim o zmianie struktury rządu” – zastrzegł, dodając, że na pewno „pojawią się nowe twarze”. „Wtedy, w grudniu (2023 r. – przyp. red.), kiedy otrzymaliśmy wreszcie od prezydenta możliwość organizacji państwa, nie chciałem zmarnować ani dnia, ani godziny. Ludzie, którzy decydowali się na wzięcie odpowiedzialności za Polskę, pracowali w tych strukturach bardzo niefunkcjonalnych, jakie odziedziczyliśmy po PiS-ie” – podkreślał. Rząd ma mieć także swojego rzecznika.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w „Rozmowie Piaseckiego” zadeklarował, że rekonstrukcja „nie może opierać się tylko na wymianie osób, tylko na zmianie struktury rządu również”. Pytany, czy to będzie głęboka rekonstrukcja, powiedział, że „nie wie, czy personalnie będzie bardzo głęboka, choć na pewno to będzie najbardziej emocjonujący element (...)”.

Z kolei Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, zaprzeczył plotkom, że wejdzie do rządu. „Jeżeli nie będzie mi dane kontynuować mojej misji na stanowisku marszałka Sejmu, nie wejdę do rządu, nie będę wicemarszałkiem Sejmu, znajdę sobie mnóstwo zajęcia w polityce, w moim ugrupowaniu i innych miejscach. Dziękuję też panu premierowi za tę hojną propozycję. Rzecznikiem też nie zostanę” – mówił podczas konferencji prasowej.

3. Polak jednak nie poleci w kosmos

Misja AX-4, w której udział bierze polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, została wstrzymana ze względu na rozpoznany wyciek paliwa po odpaleniu statycznym pierwszego stopnia rakiety Falcon 9. Według ostatnich informacji Uznański-Wiśniewski miał wystartować na ISS 11 czerwca (w środę) o godzinie godz. 14 czasu polskiego lub – gdyby nie dopisała pogoda – kolejnego dnia, czyli w czwartek o 13:37.

Te plany są już nieaktualne, lot został przełożony po raz czwarty. Wykryta już w niedzielę podczas testu silników przyczyna problemów – wyciek ciekłego tlenu z pierwszego stopnia Falcona 9 – miała zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli SpaceX zostać usunięta w krótkim czasie. Nie wiadomo, co jest przyczyną kolejnego opóźnienia.

„Axiom Mission 4 (czyli AX-4), której członkiem załogi jest Polak, jest jedną z lepiej przygotowanych misji prywatnych. Jej załoga ćwiczyła podczas swobodnego opadania specjalnego samolotu, gdy pojawia się stan nieważkości, już ponad 40 razy” – pisze Michał Rolecki.

4. Zakaz wstępu do Sejmu dla Brauna

Kiedy premier wygłaszał exposé, europoseł Konfederacji Grzegorz Braun zniszczył w Sejmie wystawę wystawę poświęconą osobom ze społeczności LGBT. Na jednym z filmów zamieszczonych przez Anitę Czerwińską z PiS widać, że Straż Marszałkowska próbowała interweniować, ale jedynie słownie. „Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Proszę nie niszczyć wystawy” – zwracał uwagę sejmowy strażnik. „Zapobiegam zgorszeniu publicznemu” – odpowiedział europoseł. A później opuścił teren parlamentu.

Marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że Grzegorz Braun otrzyma zakaz wstępu do Sejmu. Straż Marszałkowska będzie mogła użyć siły wobec osób, które niszczą mienie.

5. Godzina policyjna w Los Angeles

Burmistrzyni Los Angeles zapowiedziała, że od wtorku wieczorem czasu miejscowego do 6 rano w środę (od środy rano czasu polskiego do godz. 15 ) w centrum miasta obowiązywała godzina policyjna w związku z aktami przemocy, do których dochodzi podczas protestów przeciwko obławom na imigrantów. W mijającym tygodniu w trakcie trwających demonstracji zniszczono 23 punkty usługowe w Los Angeles. Burmistrzyni wezwała administrację Donalda Trumpa do zaprzestania obław na imigrantów.

Za naruszenie godziny policyjnej zatrzymano na razie 25 osób.

Protesty w Los Angeles trwają od kilku dni; wybuchły w piątek 6 czerwca w reakcji na zatrzymanie przez agentów federalnych grupy imigrantów.