Rząd z wotum zaufania. Tusk w exposé: Przesadziliśmy z wiarą, że prawda sama się obroni

Ważny dzień dla koalicji. Premier wygłosił exposé i usłyszał prawie 270 pytań. W głosowaniu nad udzieleniem rządowi wotum zaufania 243 posłów opowiedziało się za, przeciw były klub PiS, Konfederacja i pięcioosobowe koło Razem.

Sejm zdecydował: 243 posłów wyraziło wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, przeciw było 210, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału siedmiu posłów – wszyscy z PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, Adam Andruszkiewicz, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Bolesław Piecha, Marcin Romanowski i Kazimierz Smoliński.

Donald Tusk odpowiada na pytania

Po godz. 16 premier Donald Tusk zaczął odpowiadać na pytania posłów i posłanek. „Zdaję sobie sprawę, że jesteście nasyceni debatą na temat mojego wystąpienia. (...) Obowiązki kazały opuścić mi debatę na jakiś czas. Moi doradcy notowali wszystkie pytania, a uwaga, że kogoś nie było na sali, jest samobójcza. Cała Polska widziała, kto ma gdzieś to, co się dzieje w Sejmie” – zaczął.

„Część pytań miała charakter manifestów, wyrażanych opinii, na które trudno znaleźć precyzyjnie odpowiedź, ponieważ de facto nie są pytaniami, które domagają się jakiejś nowej wiedzy. Zgodnie z tradycją tej izby kilka takich węzłowych problemów i pytań szczegółowych znajdzie w tej chwili odpowiedź” – kontynuował. I zaczął od służby zdrowia: jak zaznaczył, wzrost nakładów w tym obszarze w przyszłym roku przekroczy 25 mld zł. Podkreślił, że 800 plus dostają ci Ukraińcy, którzy są w stanie potwierdzić stały pobyt w Polsce i aktywność zawodową na jej terytorium. Odniósł się do finansowania in vitro: „Cieszę się, że po latach bezsensownej, brutalnej, haniebnej walki i upokarzania dzieci urodzonych dzięki procedurze in vitro rodziny cieszą się. I mówię o tym z dumą, że to znowu przynosi efekt i demograficzny, i przede wszystkim szczęście tym parom, które doczekały się potomstwa”. Podał, że od momentu wznowienia programu urodziło się 841 dziewczynek i 835 chłopców, 13 999 ciąż jest potwierdzonych klinicznie, a w programie jest nadal ok. 33 tys. par.

Premier odniósł się też do pytań o rolnictwo i Zielony Ład. Przypomniał, że to PiS doprowadził do liberalizacji prawa na granicy polsko-ukraińskiej i zgodził się na Zielony Ład. „Dzięki naszym decyzjom nie tylko uruchamiamy polskie inwestycje i polskie zakłady, a czasami ratujemy polskie przedsiębiorstwa. Doprowadzimy do tego, że w ciągu trzech lat Polska powinna być w samowystarczalna, jeśli chodzi o główne, najważniejsze gatunki amunicji” – zapowiedział Donald Tusk.

Mówił też o zaporze na wschodniej granicy. „Uniemożliwiamy w 98 proc. przypadków przekroczenie tej zapory. Za PiS było 30 proc.”. Tusk zapowiedział, że prawdopodobnie tego lata zostaną wprowadzone częściowe kontrole na granicy z Niemcami, a rząd pracuje nad tym, by zawiesić ruch bezwizowy z Gruzją. „Nawet jeśli jakimś cudem migrantom uda się przedostać do Polski, to nie będą mogli złożyć wniosku o azyl, to jest ta kluczowa różnica” – mówił.

Na sali rozległy się krzyki. Posłowie nawiązywali do przekazywania przez polityków KO ziemniaków w DPS. „Jedni wolą zawieźć ziemniaki, drudzy wyłudzić mieszkanie” – odpowiedział premier, nawiązując do afery z kawalerką Karola Nawrockiego.

Runda pytań posłów i posłanek

Do zadawania pytań zgłosiło się 267 posłów i posłanek. To rekord w historii polskiego Sejmu.

Rozpoczęli posłowie PiS. Zbigniew Kuźmiuk zarzucał premierowi: „O jednym pan zapomniał. Jesteśmy najszybciej zadłużającym się państwem w UE”. Paweł Hreniak wypominał: „Jesteście hipokrytami, jak chodzi o kwestię ochrony granic”. Przemysław Czarnek pytał: „Minister w pana rządzie mówiła w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, że to był polski obóz koncentracyjny. Pan nie zareagował. Zlikwidowaliście możliwość funkcjonowania reaktora Maria, w tym samym czasie takie reaktory otwierają Niemcy. Czemu pan nie uniesie się honorem i nie poda do dymisji?”. „Naród nie istnieje bez pamięci. Pan w półtora roku zdewastował politykę historyczną” – mówił Piotr Gliński. Sebastian Kaleta zarzucał premierowi kłamstwa. „Obiecaliście, że naprawicie polski wymiar sprawiedliwości. Mamy sytuację odwrotną: areszty wydobywcze, łamanie prawa; to jest zwyczajna zemsta polityczna i totalne bezprawie. Ludzie to widzą. Te nędzne igrzyska nie zastąpią im chleba. Za bezprawie, które uczyniliście, przyjdzie panu odpowiedzieć. Nie ucieknie pan do cioci Ursuli [von der Leyen]”.

Marcin Horała wspominał o CPK: „Dziś są opóźnienia do opóźnień. Jest jedno wielkie ściemnianie, a nie budowanie CPK”. Kamil Bortniczuk: „Donald Tusk godzinę przed powodzią mówił, że prognozy nie są takie złe. Ludzie mu uwierzyli i nie zabezpieczyli swoich dorobków. Donald Tusk jest odpowiedzialny osobiście za to, że Polaków zalały polskie rzeki. Czy nie żałuje pan tego, żeby nie rekompensować strat powodziowych w stu procentach, i czy nie jest panu wstyd, że niektórzy Polacy, którzy musieli opuścić swoje domy, jeszcze do nich nie wrócili?”. Marzena Machałek wypominała kierownictwu MEN: „Nie liczycie się ze zdaniem nauczycieli i ekspertów, realizując ideologiczną agendę. To uderza w rozwój dzieci”. Łukasz Schreiber cytował Cromwella: „Siedzicie tu zbyt długo jak na to, co dobrego uczyniliście. Oddalcie się, powiadam. W imię Boga, odejdźcie!”. Jarosław Krajewski grzmiał: „Widać, że Donald Tusk nie odrobił lekcji i nadal nie wie, dlaczego PO przegrała wybory prezydenckie. Widzimy arogancję i pychę. Wychodzi Donald Tuski i mówi o PiS”. Antoni Macierewicz sugerował, że Tusk chroni Putina, „ukrywając odpowiedzialność Rosji za zbrodnię smoleńską” i „godząc się na rosyjskie fałszerstwa, ukrywanie materiałów wybuchowych, zabranianie badania ciał zabitych i fałszowanie ciał za zgodą prokuratorów”.

Dorota Olko rozpoczęła serię pytań polityków z lewicy: „Kluczowym zadaniem tego rządu jest rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Walczymy o wprowadzenie już gotowych ustaw mieszkaniowych. Kolejnym krokiem powinna być walka z manipulacjami na rynku mieszkaniowym. Chodzi o flipperów. Proponowaliśmy ustawę dotyczącą ich działalności. Sprawa trafiła do Ministerstwa Finansów. Czy przez te dwa lata coś się stało z tym projektem?”.

Adrian Zandberg (koło Razem): „Czy jest pan poważny, panie premierze, kiedy mówi pan o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym? Czy ta profesjonalizacja polega na zatrudnianiu w spółkach polityków PSL? Czy może na tym, że w Totalizatorze Sportowym zatrudniacie internetowych hejterów działających na rzecz KO? Mam dla pana złą informację: albo pana ktoś wprowadza w błąd, albo żyje pan w jakimś innym świecie”. Marcelina Zawisza (Razem) wskazywała: „Mamy dziurę w ochronie zdrowia, którą trzeba zasypać. Nie dowiedzieliśmy się dziś nic o tym, co rząd planuje w ochronie zdrowia, a to jest najważniejsza sprawa dla Polaków”. Posłance Annie Marii Żukowskiej (Lewica) w exposé zabrakło deklaracji w sprawie ustawy o związkach partnerskich.