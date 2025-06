Kongres PiS w Przysusze. Kaczyński został prezesem po raz siódmy. Powiało grozą

Lider Prawa i Sprawiedliwości uzyskał ponad 80 proc. poparcia. Do Przysuchy zjechało 1,5 tys. delegatów partii, wśród nich jej najważniejsi politycy.

Siódmy kongres PiS otworzył hymn, rzecznik Rafał Bochenek wystąpił w roli profesjonalnego animatora publiczności, a o sprawdzenie obecności zadbał sam prezes. Na czele ugrupowania stoi nieprzerwanie od 2003 r. i choć ze sceny miał schodzić wielokrotnie, to w przeciwieństwie do Quebonafide (czy aby?) postanowił dziś po raz kolejny kontynuować karierę. Nie zaskoczyła ani jego decyzja, ani wystąpienie.

Kaczyński: potrzebny jest nowy ustrój

Z przemówienia starego-nowego prezesa powiało grozą. Kaczyński zapowiedział konieczność budowy nowego systemu, który w jego rozumieniu ma gwarantować „własne, suwerenne, demokratyczne i praworządne państwo”, co należy wprowadzić poprzez zmiany w konstytucji. Jak podkreślił, pomysły na to są różne, ale on ma swoje.

„Lewackość” prezes PiS zwietrzył w strofowaniu profesorów – prawicowych i konserwatywnych, rzecz jasna – za „zwracanie się do kobiety, jakby była mężczyzną i vice versa”. Płcie, zdaniem Kaczyńskiego, są oczywiście dwie. I znów o tym przypomniał.

Nim przyjdzie czas na walkę, PiS jest gotów budować nowy rząd już teraz, ale nastawia się na 2027 r. – i dopilnuje, aby Karol Nawrocki został zaprzysiężony. Na drodze do Pałacu wciąż stoi „odrażająca burleska”, jak pięknie prezes nazwał protesty wyborcze i dylematy nie-izby Sądu Najwyższego. Dalej już tylko – tak prezes Kaczyński przewiduje – prosta droga do zwycięstwa.

Wiceprezesi: Czarnek, Krupka, Bocheński

„Naprawa”, którą PiS planuje, ma objąć instytucje akademickie, opanowane „lewackim szaleństwem”, i oświatowe. Nie dziwi w związku z tym awans Przemysława Czarnka, który do niedawna dewastował życie polskich uczniów i studentów, a po kongresie PiS urósł do rangi wiceprezesa partii. Pozycja byłego ministra edukacji sukcesywnie przez ostatnie lata rośnie, a kampania prezydencka była tego ukoronowaniem. W zamian Nawrocki zabierze go ze sobą do Pałacu.

Politycznych organów w PiS jest bez liku, a jedynym istotnym pozostaje prezes. Niemniej tytułem „wice” mogą się szczycić przez najbliższą kadencję również m.in. Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński, Elżbieta Witek, Patryk Jaki, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak i Michał Wójcik. Do zobaczenia za cztery lata.