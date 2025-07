SN o ważności wyborów. Rekordowe upały w Europie. Trwają poszukiwania mordercy. 5 tematów na dziś

Uchwała ws. ważności wyborów prezydenckich; ponad 40-stopniowe upały w Europie; poszukiwania mordercy ze Starej Wsi; PiS straszy migrantami; Izrael kontynuuje ataki w Gazie.

1. Uchwała ws. ważności wyborów

We wtorek, 1 lipca, Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich. Posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP) rozpocznie się o godz. 13.

Na poniedziałkowym briefingu prasowym rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak poinformowała, że Adam Bodnar wniósł o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w IKNiSP oraz o skierowanie sprawy o ważności wyboru prezydenta do orzekania przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prokurator Generalny uznaje, że sędziowie, którzy zasiadają w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie spełniają kryterium niezawisłego sądu, „a tym samym cała Izba również tych standardów konstytucyjnych niezawisłości nie spełnia”.

I Prezes SN Małgorzata Manowska odpowiedziała, że publiczne wypowiedzi podważające kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN do orzekania o ważności wyborów wynikają z nieznajomości prawa lub motywowane są zamiarem politycznej destabilizacji.

W poniedziałek w Prokuraturze Krajowej powołano zespół, który zajmie się koordynacją postępowania prokuratur ws. nieprawidłowości wyborczych. W południe SN podał na portalu X, że dwóch prokuratorów Prokuratury Krajowej zażądało wstępu do sekretariatu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz wydania im akt spraw z protestów wyborczych.

2. Ponad 40-stopniowe upały w Europie

Na całym kontynencie odnotowywane są rekordowe pomiary temperatur. Fala gorąca rozciąga się od Portugalii aż po Turcję, nie oszczędzając po drodze praktycznie żadnego państwa. 46 st. C termometry pokazały w weekend w miejscowości El Granado w okolicach Huelvy, na zachód od hiszpańskiej Sewilli. Od niedzieli w siedmiu z 18 dystryktów kontynentalnej części Portugalii obowiązuje najwyższy alert dotyczący ryzyka dla mieszkańców związanego z upałami. Portugalia zmaga się także z pożarami trawiącymi lasy oraz nieużytki rolne.

We Francji obowiązuje pomarańczowy alert w 84 departamentach. Apogeum upałów przewiduje się we wtorek i środę, a termometry mają wtedy pokazać 41 st. Coraz więcej osób trafia na pogotowie ratunkowe z powodu ekstremalnych upałów we Włoszech – donosi z kolei dziennik „Il Messaggero”.

„Sam rekord w praktyce ma jednak marginalne znaczenie. Skupianie się na nienormalnie wysokich temperaturach i falach gorąca sprawia, że opinia publiczna koncentruje się na statystykach, a nie na esencji problemu: że upał na takim poziomie jest morderczy dla ludzi. Sytuacja staje się coraz poważniejsza, bo nie da się już udawać, że katastrofa klimatyczna Europy nie dotyczy” – komentuje Mateusz Mazzini.

3. Poszukiwania mordercy ze Starej Wsi

Tadeusz Duda, 57-latek objęty nakazem opuszczenia domu, w 2022 r. po raz pierwszy usłyszał zarzuty znęcania się nad rodziną i kierowania gróźb karalnych. W tym roku postawiono mu je ponownie. Policja potwierdziła, że dzień przed tragedią w Starej Wsi Duda miał zapoznać się z aktami prowadzonego przeciwko niemu postępowania. W piątek 27 czerwca zamordował dwie osoby, jedną ciężko ranił, a później uciekł.

Od tego czasu na mężczyznę trwa obława, w której bierze udział 500 policjantów. W niedzielę policja poinformowała, że dzień wcześniej policjanci w rejonie zabudowań w Starej Wsi zauważyli mężczyznę, który przypominał poszukiwanego mordercę. Strzelił on w kierunku policjantów i uciekł do lasu. Nikt nie został ranny.

4. PiS znów straszy migrantami

Od kilku tygodni posłowie PiS i Konfederacji oraz prawicowe media donoszą o odsyłaniu przez Niemcy do Polski tysięcy cudzoziemców. Politycy sugerują, że niemieckie służby zwożą na granicę duże grupy migrantów i porzucają ich w przygranicznych miejscowościach, co stwarzać ma zagrożenie dla mieszkańców. „Niemcy regularnie przerzucają nielegalnych migrantów na naszą stronę. Państwo abdykowało, a chaos i bezkarność rosną z dnia na dzień” – oświadczył w poniedziałek Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że parlamentarzyści jego ugrupowania „będą jeździć na granicę”. Pod koniec marca Robert Bąkiewicz powołał „Ruch Obrony Granic”, którego celem ma być „monitoring faktu przerzucania nielegalnych migrantów do Polski” i „blokowanie przejść granicznych”.

„Na zachodniej granicy nie mamy do czynienia z masowym i celowym podrzucaniem migrantów, jak sugerują to politycy PiS i Konfederacji oraz prawicowe media. Jest jednak faktem, że Niemcy odmawiają wjazdu tysiącom osób. Te procedury różnią się pod kątem formalnym i politycznym, ale ich praktyczny skutek jest dość podobny” – tłumaczy Małgorzata Tomczak.

W całym 2024 r. Niemcy zawrócili na granicy z Polską 9 tys. 387 osób. Daje to średnio 782 odmowy wjazdu na miesiąc.

5. Izrael kontynuuje ataki w Gazie

Przynajmniej 49 osób zginęło od piątku, 27 czerwca, w wyniku izraelskich ataków na Strefę Gazy – podała agencja Associated Press. 12 osób zginęło obok służącego za schronienie przesiedleńcom stadionu w mieście Gaza.

Do kolejnych izraelskich ataków doszło wkrótce po tym, gdy Donald Trump oświadczył, że ma nadzieję, iż w przyszłym tygodniu zostanie zawarte porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy w ataku Hamasu na południe Izraela zginęło blisko 1,2 tys. osób, a 251 zostało porwanych. Kilkudziesięciu zakładników wciąż pozostaje w rękach terrorystów. Izraelski odwet pochłonął już życie ok. 56,2 tys. Palestyńczyków.