Cenckiewicz u Nawrockiego

W obozie rządzącym nie mają złudzeń, co oznacza ta nominacja i jaki kurs obrał Nawrocki.

Ta nominacja była więcej niż pewna. Historyk, były członek Kolegium IPN i były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, autor biografii Anny Walentynowicz i współautor książki „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”, został powołany przez prezydenta elekta Karola Nawrockiego na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To czytelny sygnał, że nie tylko obecny rząd, ale przede wszystkim osobiście premier Donald Tusk będzie na celowniku nowego prezydenta Polski.

Przypomnijmy: Cenckiewicz w 2023 r. stanął na czele komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007–22 – po opozycyjnej wówczas stronie nazwanej lex Tusk. Uznano bowiem, że zapis pozwalający komisji na wydanie decyzji o zakazie pełnienia funkcji publicznych ma wyeliminować Tuska z polityki. Pośrednim efektem pracy tej komisji był serial „Reset” zrealizowany przez Cenckiewicza i Michała Rachonia, wyemitowany przez dawną TVP w szczycie kampanii parlamentarnej.

W lipcu 2024 r. Sławomir Cenckiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych. Odzyskał go wyrokiem WSA – ten jednak jest nieprawomocny. Przeciwko historykowi toczy się w prokuraturze wojskowej śledztwo o udział w ujawnieniu tajemnicy państwowej. W maju przedstawiono mu zarzuty – prokuratura oskarża go, że w lipcu 2023 r. jako dyrektor Wojskowego Biura Historycznego udostępnił PiS tajne dokumenty polskiej armii, które wykorzystano do ataku na ówczesną opozycję. Chodzi o obronę na linii Wisły i oskarżenia wobec poprzedniego rządu PO, że w razie potencjalnego ataku Rosji tereny do linii Wisły nie byłyby bronione.

We wpisie na X nowy szef BBN zapowiedział zawieszenie swojej aktywności publicystycznej i w mediach społecznościowych. Jak przekonuje: „BBN w koncepcji prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie z definicji ani znakiem sprzeciwu, ani redutą apriorycznej kontestacji, ale kreatywnym wsparciem (także za sprawą własnych projektów) dla wszystkich inicjatyw i instytucji (także rządowych), które służą bezpieczeństwu państwa, modernizacji i profesjonalizacji całego segmentu bezpieczeństwa”.