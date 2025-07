Pani Jola (1950–2025). Wiedza i cierpliwość. Rozumiała Rosję, zanim Zachód się połapał

11 lipca zmarła Jolanta Darczewska, wybitna ekspertka w sprawach Rosji. Współtworzyła Ośrodek Studiów Wschodnich, wychowała pokolenia analityków. Pisywała także do „Polityki”.

Gdy zapytałem kiedyś gen. Macieja Hunię, jednego z najważniejszych ludzi kontrwywiadu III RP, a obecnie ambasadora w Izraelu, za co ceni OSW, odparł, że przede wszystkim za analizy Jolanty Darczewskiej na temat rosyjskich specsłużb. – Potrafiła jak nikt inny „czytać między wierszami” komunikatów Kremla, zdań rzuconych mimochodem na konferencjach prasowych, a potem znaleźć w rzeczywistości skutki tych słów, zanim ktokolwiek zrozumiał całość – mówi Bartłomiej Sienkiewicz, dziś polityk, a wcześniej jedna z najważniejszych postaci w historii OSW, związany także z Urzędem Ochrony Państwa.

Okręt Koszykowa

Przygoda Jolanty Darczewskiej z „Okrętem Koszykowa” (OSW mieści się przy ul. Koszykowej w Warszawie) zaczęła się w 1992 r. Sam Ośrodek w 1990 powołał do życia premier Tadeusz Mazowiecki, a tworzył go Marek Karp. OSW przez lata pracował na swoją renomę. Dziś jest jednym z ważniejszych think tanków w Europie i w NATO. Niemała w tym zasługa Pani Joli.

– Była jedną z najlepszych badaczek rosyjskiej strategii dezinformacji i dywersji, przy czym nie tylko w Polsce. Jej raporty wydane przez OSW po angielsku miały zawsze wiele cytowań za granicą – mówi dyrektor OSW Wojciech Konończuk, który zresztą „zaokrętował” się na Koszykowej w 2007 r., gdy OSW kierowała pani Darczewska (była dyrektorką w latach 2007–11).

Jej analizy na temat rosyjskich służb – czasem krótkie noty, czasem o objętości książki – szły w setki. Do dziś stanowią kompendium wiedzy o rosyjskich elitach. Konończuk podkreśla, że wiele tekstów Darczewskiej miało charakter prekursorski.

– Tak było w sprawie nowej doktryny informacyjnej Rosji, czyli manipulacji, agresji propagandowej i innych operacji medialnych – dodaje Sienkiewicz. – Pani Jola jako jedna z pierwszych dostrzegła konsolidację Rosji wokół mitu czekistów oraz walki z Zachodem wszelkimi metodami. Rozumiała te procesy, zanim Zachód się połapał w skali wyzwania.

Można się o tym przekonać, sięgając do archiwum „Polityki” i czytając teksty Darczewskiej opisujące nadejście ery Putina.

Otwierała oczy na Rosję

Z wykształcenia rusycystka i filolożka słowiańska, dzięki znajomości kultury rosyjskiej świetnie rozumiała jej politykę. Wiedziała, że kontekst kulturowy to jeden z kluczy do rozwiązania zagadki, jaką jest Rosja. Spędziła zresztą w Moskwie lat 70. trzy lata, pracując nad doktoratem i badając XIX-wieczne pisma cerkiewnosłowiańskie.

– Otworzyła mi oczy na Rosję. Okazało się, że moja dotychczasowa wiedza była bardzo, bardzo ograniczona – mówi Piotr Żochowski, który w 2003 r. przeszedł do OSW z MSZ. – Pani Jola uświadomiła mi, że bez poznania specyfiki kulturowej, społecznej, politycznej i gospodarczej nie można zrozumieć instytucji wiernych koszmarnemu dziedzictwu Feliksa Dzierżyńskiego.

– Zawsze warto było zapukać do jej gabinetu i przedyskutować swe tezy – dodaje Iwona Wiśniewska, także specjalistka od Rosji. – Nie mówiła dużo, raczej słuchała i pytała. Na koniec przypominała tylko, że świat jest zbyt skomplikowany, by dało się opisać go jednoznacznie. Stąd to nasze ośrodkowe „wydaje się”, „najprawdopodobniej”.

Kierowała OSW z otwartością na nowe pomysły. Konończuk: – Gdy zespół rosyjski zaproponował, abyśmy zintensyfikowali kontakty z ekspertami chińskimi, zapraszając kilku czołowych, zgodziła się bez wahania. Był to wtedy duży wydatek, ale dzięki temu OSW rozwinął kontakty w Pekinie, z których korzysta do dzisiaj.

We wspomnieniach współpracowników przewija się wątek jej serdeczności i wyrozumiałości. Bo choć zajmowała się działalnością „smutnych panów”, sama była pogodna. – Cokolwiek robiła, robiła z rozbrajającą skromnością i uśmiechem, którego nie zapomnę do końca życia – mówi Sienkiewicz. Tym uśmiechem jakby mówiła: no, tak nam wyszło...

Z lekkością dzieliła się mądrością, nie miała potrzeby błyszczeć na tle innych ani dominować. W ogóle nie lubiła rozgłosu. Zdaniem Żochowskiego jego przełożona miała unikalną umiejętność budowania „rodzinnej” atmosfery: – Miała anielską cierpliwość do moich wynurzeń. Czasem spierałem się z nią co do oceny sytuacji.

– W domu o współpracownikach mówiła zawsze zdrobniale, bez ironii, z sympatią – pamięta z kolei córka pani Joli prof. Joanna Getka. – Budziła ufność serdecznością, ale stać ją było na stanowczość – dodaje obecny dyrektor OSW.

Praca była wszystkim

Według córki zaokrętowanie się jej mamy na, bez mała, trzy dekady w OSW było dla niej największym szczęściem zawodowym. – Praca była dla mamy wszystkim – mówi córka. – Pracowała zawsze, najwięcej bladym świtem, również na urlopie, w sanatorium, gdziekolwiek by nie była...

Czasem trzeba było jej przypominać o rodzinnych uroczystościach, za to świetnie pamiętała najdrobniejsze fakty z życia rosyjskich elit. I to wiele pokoleń wstecz! – Ale, jakimś cudem, potrafiła wyczarować alternatywną dobę dla nas: córek, zięcia, sześciorga wnuków, którzy nigdy nie zostali zostawieni sami sobie.

Kiedy w 2021 r. odchodziła na emeryturę, nie zamknęła za sobą drzwi. – Do ostatnich chwil wspierała nas, a widząc oznaki „znużenia analitycznego”, przekonywała, że to, co dla nas oczywiste, nie jest takie dla innych – mówi Żochowski.

Pod koniec pracy bardziej niż rozgrywkami personalnymi czekistów interesowała się kwestią wojen informacyjnych. Już na emeryturze i walcząc z nowotworem, napisała dla OSW książkę „Zawładnąć umysłami i urządzić świat. Rosyjska strategia dywersji i dezinformacji” (2024). Książka stanowi podsumowanie jej dorobku. Niebawem OSW wyda jej angielską wersję.

Gdyby żyła w Wielkiej Brytanii, należałaby do kasty „mandarynów z Whitehall”, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Mam na myśli ludzi, którzy z drugiego szeregu, nie angażując się w politykę, dbają, by mechanizm państwa się nie zacinał.