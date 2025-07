Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

Losy Grzegorza Brauna i sylwetka Roberta Bąkiewicza, reportaż z polsko-litewskiej granicy; tortury rekonstrukcji; „niemożliw” – czyli żałoba w kabarecie; nadopiekuńczy ojcowie. To wszystko i więcej w najnowszej „Polityce”. Dobrej lektury, mniej dusznej atmosfery i wielu okazji do świętowania.

Na polskich ulicach zrobiło się duszno. Tę atmosferę lipcowych dni wyznaczała jednak nie temperatura powietrza, tylko haseł: na manifestacjach skrajnej prawicy, na miejskich seansach nienawiści wobec imigrantów, a wreszcie na ksenofobicznych ulotkach przygotowanych z użyciem sztucznej inteligencji. No bo skoro przykładów „złych imigrantów” wokół za mało, trzeba ich było wygenerować. Opowiadamy o tej rosnącej brunatnej fali w kilku odsłonach. Po pierwsze, w tekście o losach Grzegorza Brauna i jego zwyżkującej w sondażach Konfederacji Korony Polskiej. Bo to Korona zawirusowała nasz system polityczny i przesunęła prawicowe narracje do bandy. Po drugie, sylwetką Roberta Bąkiewicza, który – zanim stał się rozgrywającym polskich nacjonalistów – grał krótko w tej samej drużynie co Robert Lewandowski. Po trzecie wreszcie, reportażem o wznowionych kontrolach na polsko-litewskiej granicy.

Poza tym w najnowszym wydaniu „Polityki” długie menu kolejnych tematów:

Polska bieda-kuchnia podbija świat. Podążając za niespodziewaną sławą przepisu na makaron z truskawkami, ulubione danie Igi Świątek, a ostatnio najmodniejszą potrawę światowych mediów, wracamy do czasów dawnej polskiej bieda-kuchni. Globalna kultura kulinarna ma tu przed sobą więcej pomysłów do odkrycia: od zupy owocowej po szampana z serwatki. Joanna Podgórska pisze, skąd naprawdę wziął się ulubiony smak naszej tenisowej mistrzyni i dlaczego kuchnia PRL oparta była na erzacach.

Nasi i oni. „Nie spodziewaliśmy się takiej nagonki” – mówią twórcy wystawy „Nasi chłopcy” w Muzeum Miasta Gdańska. A Martyna Bunda opisuje emocje, jakie wywołała ta ekspozycja z m.in. fotografiami Kaszubów w niemieckich mundurach. I studzi je prawdą historyczną, bardziej złożoną niż proste hasła z transparentów. Bo to muzealna odpowiedź na wspomnienia Pomorzan, którzy po jednej z poprzednich wystaw sami znosili do tej placówki osobiste pamiątki.

Tortury rekonstrukcji. O powstającym w bólach nowym kształcie polskiego rządu opowiada Joanna Solska, przywołując powody obecnych rozmów – przynajmniej te związane z obszarem gospodarki. Nasza autorka kreśli możliwe scenariusze i radzi „powściągnąć optymizm”.

Jak mierzyć szczęście? Kiedy jesteśmy szczęśliwi? Prof. Łukasz Kaczmarek, psycholog z UAM i specjalista od mierzenia szczęścia, ma na to wymijającą odpowiedź: „kiedy uważamy, że jesteśmy szczęśliwi”. Tak naprawdę jednak kryterium definicyjnym szczęścia bywa fakt, że nie koncentrujemy się zbytnio na sobie, nie zastanawiamy się nad tym, jak nam jest, bo np. jesteśmy pochłonięci czymś bez reszty. Lepiej więc coś robić, niż nie robić nic, ale po coś więcej odsyłam do naszej rozmowy z prof. Kaczmarkiem.