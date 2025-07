Rekonstrukcja rządu Tuska. Awansuje Sikorski, odchodzą Bodnar, Nitras, Leszczyna. Kto za nich?

Zdaniem Tuska wybory prezydenckie dowiodły, że trwa konfrontacja dobra ze złem, a Polska jest podzielona niemal pół na pół. Rekonstrukcji przyświecają trzy cele: porządek, bezpieczeństwo i przyszłość.

„Są takie momenty w historii każdego kraju, że trzeba się ogarnąć. Po zdarzeniach, które wstrząsają często scenami politycznymi, stanąć twardo na ziemi, powstrzymać emocje, na nowo ruszyć do roboty: z impetem i wiarą we własne siły. Temu często towarzyszą konieczne zmiany, także personalne” – podkreślił premier Donald Tusk. Zapowiedział, że do zaprzysiężenia nowych członków jego gabinetu prawdopodobnie dojdzie w czwartek, a pierwsza Rada Ministrów w odświeżonym składzie zbierze się w piątek.

„Porządek, bezpieczeństwo i przyszłość – to są te trzy kryteria, które dzisiaj powinny rozstrzygać o doborze ludzi, o pracach rządu i które potrzebują bez wątpienia determinacji i wielkiej wiary, wielkiego przekonania do tego, że to, co robimy, ma sens i będzie zaakceptowane przez Polki i Polaków” – dodał.

Z dotychczasowych 26 w rządzie pozostaje 21 ministrów konstytucyjnych. Pełny skład:

• Wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw zagranicznych: Radosław Sikorski

• Minister finansów i gospodarki: Andrzej Domański

• Minister energii: Miłosz Motyka

• Minister sprawiedliwości: Waldemar Żurek (dotychczas Adam Bodnar)

• Minister spraw wewnętrznych i administracji: Marcin Kierwiński (dotychczas Tomasz Siemoniak)

• Minister aktywów państwowych: Wojciech Balczun (dotychczas Jakub Jaworowski)

• Minister rolnictwa i rozwoju wsi: Stefan Krajewski (dotychczas Czesław Siekierski)

• Ministra zdrowia: Jolanta Sobierańska-Grenda (dotychczas Izabela Leszczyna)

• Ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Marta Cienkowska (dotychczas Hanna Wróblewska)

• Minister sportu: Jakub Rutnicki (dotychczas Sławomir Nitras)

• Minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych: Tomasz Siemoniak

• Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej: Władysław Kosiniak-Kamysz

• Wiceprezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji: Krzysztof Gawkowski

• Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

• Minister infrastruktury: Dariusz Klimczak

• Ministra edukacji: Barbara Nowacka

• Minister nauki i szkolnictwa wyższego: Marcin Kulasek

• Ministra klimatu i środowiska: Paulina Hennig-Kloska

• Ministra funduszy i polityki regionalnej: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

• Minister, członek Rady Ministrów: Maciej Berek

Czytaj też: Rekonstrukcja i co potem. Sikorski się umocni. Czego jeszcze się spodziewać?

Wicepremier Sikorski i dwa superresorty

O zmianach planowanych po wyborach prezydenckich po raz pierwszy premier Tusk informował 20 maja 2025 r. Decyzje miały zostać ogłoszone 15 lipca, ale zostały przełożone o tydzień na wniosek lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Najważniejsze nowości to podniesienie do rangi wicepremiera szefa MSZ Radosława Sikorskiego oraz utworzenie dwóch superresortów: gospodarki i energii.

Awans Sikorskiego niejako potwierdził we wtorek marszałek Hołownia. „Taka propozycja rzeczywiście ze strony premiera padła. Moje zdanie w tej sprawie jest jednoznaczne: minister Sikorski jest bardzo dobrym ministrem spraw zagranicznych i ma pełne papiery do tego, żeby być w polskim rządzie wicepremierem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i bardzo mu w tej pracy kibicuję” – przekazał podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Nowe resorty mają skupiać kompetencje dotyczące gospodarki i energetyki, do tej pory rozproszone. Ministerstwo gospodarcze przejmie obowiązki resortu technologii i rozwoju, którym kieruje obecnie Krzysztof Paszyk z PSL, a także Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ministerstwo energetyczne połączy uprawnienia Ministerstwa Przemysłu oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (to ostatnie nie zniknie).

Pozostałości po MAP, czyli spółki skarbu państwa, mają trafić pod osobistą pieczę jednego z ministrów w KPRM. Na giełdzie krążą nazwiska szefa MAP Jakuba Jaworowskiego i jego zastępcy Roberta Kropiwnickiego z KO, a także szefa kancelarii premiera Jana Grabca.

Czytaj też: Błąd Hołowni. Tłumaczenia pokrętne, karty słabe. Partia może mu się posypać

Kto odejdzie z rządu Tuska

Z funkcjami pożegnają się ministrowie bez teki: Katarzyna Kotula (ministra ds. równości), Marzena Okła-Drewnowicz (ministra ds. polityki senioralnej) i Adriana Porowska (ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego). Niewykluczone, że polityczki trafią do odpowiednich resortów na funkcje wiceszefowych i będą kontynuować swoje prace.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Szymon Hołownia informował, że nie powstanie resort ds. mieszkalnictwa, a odchudzenie w rządzie ma sięgać ok. 20 proc. „Nie wszystkie kwestie zostały rozstrzygnięte w sposób definitywny. Mówię tutaj też o kwestiach choćby wiceministrów. Wiemy, jaki jest kierunek, który premier chce w swoim rządzie, naszym rządzie przyjąć, czyli redukcja liczby stanowisk wiceministerialnych o te umowne 20 proc., natomiast tutaj też pewnie będzie tak, że ministrowie będą mieli większą możliwość układania składu wiceministrów w swoich resortach, niż było do tej pory” – przekazał.

Jak dodał, do domknięcia rekonstrukcji dojdzie w listopadzie, kiedy przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Jego ugrupowanie nominuje wówczas wicemarszałka Sejmu i wicepremiera.