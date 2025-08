Mamy poważny problem: falę radykalizacji. Coś się psuje, widać lampki ostrzegawcze

O tym, jak przewietrzyć narodową narrację, i o tym, jakimi narzędziami walczyć z nienawiścią, mówi ekspertka nauk prawnych prof. Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

MARTYNA BUNDA: Jest źle?

ALEKSANDRA GLISZCZYŃSKA-GRABIAS: Zacznę od plusów. Mamy kolejnego już ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który rozumie wagę prawnego przeciwstawiania się nienawiści. A jego poprzednik, minister Adam Bodnar, zostawił prokuratorom zestaw wytycznych, jak postępować w przypadku przestępstw z nienawiści. Bo mamy poważny problem – falę radykalizacji karmiącej się nienawiścią. I nie wiem, czy nie jest już za późno, żeby ją powstrzymać.

Jak to się objawia?

Eskalacja przemocy w języku, nasilające się fizyczne ataki na osoby o innym kolorze skóry, podsycanie zbiorowych lęków. I kiedy o tym mówię, trudno mi oddzielić własne emocjonalne zaangażowanie od eksperckiego osądu, bo dostrzegam realne ryzyko zmiany kursu, który obraliśmy po transformacji – kursu zmierzającego do eliminacji nienawiści z przestrzeni publicznej. Obawiam się wręcz legitymizacji takich zachowań na poziomie państwa. Dziś prezydent ułaskawia Bąkiewicza, jutro kolejny prokurator generalny mógłby zacząć uznawać ofiary za sprawców.

Przez lata udało nam się wypracować w Polsce i Europie całkiem dobry standard dotyczący ochrony praw człowieka, ale jednocześnie prawo pozbawione możliwości stosowania pozostanie martwe. A przecież widać nawet nie jedną, ale co najmniej kilka czerwonych lampek ostrzegawczych pokazujących, że w społeczeństwie coś się psuje.

Od której zaczniemy?

Ta świecąca najostrzej to oczywiście zagęszczająca się atmosfera wokół migrantów. Absolutnie nie twierdzę, że napływ cudzoziemców to sytuacja niegroźna, niewymagająca szczególnej uwagi państwa. Nie namawiam do zamykania oczu na problemy, które narastają na styku kultur. Rolą państwa jest monitorować sytuację, ale też rzetelnie informować, tonować nastroje i rozbrajać nieuzasadnione lęki.