Koniec prezydentury Andrzeja Dudy. Odchodzi dumny z siebie i rozrzuca medale. A to śliska sprawa

Te dziesięć lat to czas degradacji urzędu prezydenta, niekończący się festiwal obciachu i żenady, przetykany wybuchami agresji przy ideologicznym wzmożeniu. Jedyna nadzieja dla Dudy jest taka, że Karol Nawrocki tak nam dopiecze, że jeszcze zatęsknimy za „Adrianem”.

We wtorek 5 sierpnia, w ostatnim dniu urzędowania, prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości, na której w związku z zakończeniem kadencji odwołał swoich ministrów i doradców, uhonorował ich także wysokimi odznaczeniami. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski to nie byle jaki medal. Trzeba mieć naprawdę wybitne zasługi dla kraju, aby sobie na niego zasłużyć. Z pewnością nie wystarczą zasługi dla partii ani wykonywanie obowiązków urzędniczych. Nie takie były intencje Sejmu, który w roku 1921 ustanowił to odznaczenie.

Czy bliscy współpracownicy prezydenta Andrzeja Dudy: Piotr Ćwik, Beata Kempa, Małgorzata Paprocka, Marcin Mastalerek, Andrzej Zybertowicz i Wojciech Kolarski naprawdę uczynili dla Polski coś więcej, niż mieści się w kategorii wiernej służby partii i prezydentowi? Nawet gdyby była to partia szlachetna, a prezydent był mężem stanu, to Order Odrodzenia Polski za działalność polityczną i urzędniczą to chyba za wiele. No i sprawa zasadnicza: skoro za służenie Andrzejowi Dudzie należy się tak wysokie odznaczenie, to jakie odznaczenie byłoby właściwe dla samego prezydenta Dudy? Chyba tylko Order Orła Białego!

Ordery, czyli śliska sprawa

Styl ostatnich dni prezydentury Andrzeja Dudy nie odbiega od tego wszystkiego, do czego przyzwyczaił nas w ciągu mijającej właśnie dekady na urzędzie, do którego nigdy nie dorósł. Na prawo i lewo sieje złorzeczenia pod adresem rządu i samego Donalda Tuska, z zapałem i sentymentem mówi o wieszaniu zdrajców, promuje swoją autobiografię o wymownym tytule „To ja”, która za chwilę ma premierę, a przede wszystkim na prawo i lewo rozdaje odznaczenia. Niedawno pisałem o odznaczeniu Złotym Krzyżem Zasługi braci Michała i Jacka Karnowskich oraz Magdaleny Ogórek, podając przy tym fałszywą informację, że przegrała proces o zniesławienie z senatorem Markiem Borowskim. Niesłusznie zawierzywszy własnej pamięci, pomyliłem się, za co przepraszam. Skutkiem interwencji pokrzywdzonej zadzwoniłem do Marka Borowskiego, który wyjaśnił mi, że wobec ogromnej krytyki, z jaką spotkała się Magdalena Ogórek po swoich zaczepkach w sprawie rzekomo dokonanej przez niego zmiany żydowskiego nazwiska, zaniechał wszelkich kroków prawnych.

Magdalena Ogórek otrzymała od Andrzeja Dudy wysokie odznaczenie z racji swej działalności na rzecz odzyskiwania ukradzionych Polsce dzieł sztuki. Ale już Karnowscy – po prostu za swoją działalność medialną, a raczej propagandową. Ordery dla dziennikarzy to śliska sprawa. Może po zakończeniu kariery, gdy nie ma już wątpliwości, że dziennikarz był bezstronny i nieprzekupny, można by go albo ją odznaczyć. A polityka, polityczkę? Politycy z pewnością mają prawo do odznaczeń, choć lepiej byłoby z tym poczekać do zakończenia kariery. Polityk to zawód, by tak rzec, wysokiego ryzyka wizerunkowego. Roztropniej jest przeto nagradzać polityków nieodwołalnie już emerytowanych. Zresztą wielu z nich naprawdę zasłużyło się dla kraju, nawet jeśli ich formacje nie miały poparcia większości społeczeństwa, a ich poglądy są kontrowersyjne. Różnej rangi krzyże Orderu Odrodzenia Polski otrzymali i Bronisław Geremek, i Jacek Kuroń, i Lech Wałęsa. Teraz do grona wielkich dołączyła m.in. Beata Kempa i Marcin Mastalerek. Modne jest dziś wymowne, jednowyrazowe powiedzonko: „Naprawdę?”. Pozwolę więc sobie zapytać: naprawdę?

Piątka to zawsze piątka

Uroczystość w pałacu prezydenckim była dla głowy państwa okazją do wygłoszenia kolejnej samooceny. Jest z siebie zadowolony, ale nie aż tak bardzo. Gdy jeden z dziennikarzy zapytał go niedawno, ile by sobie dał punktów w skali od 1 do 10, odpowiedział, że pięć. Czyli średnio. Średnio, ale zawsze piątka to piątka. Przemawiając do swoich pracowników, również dał sobie „średnią piątkę”. Oświadczył, że odchodzi z podniesioną głową i w ogóle „odniósł sukces”. Na czym ten sukces polega? Najpierw na byciu wybranym, potem na byciu wybranym po raz wtóry, a wreszcie na tym, że Polacy wybrali kandydata z tej samej, co on sam formacji. Ludziom się spodobałem, więc było dobrze. Jak by to skomentować? Może tak. Przychodzi Jaś ze szkoły, a mama go pyta: czego się dziś nauczyłeś? Niczego, odparł Jaś, ale za to byłem grzeczny.

Gwoli ścisłości trzeba dodać, że Andrzej Duda przypisał sobie jeszcze jeden sukces: przyczynił się mianowicie do poprawy jakości życia Polaków. To może za dużo powiedziane, lecz faktycznie Duda ma na koncie inicjatywy ustawodawcze związane m.in. z podwyżkami świadczeń emerytalnych i zasiłkami dla osób, które straciły pracę w wyniku epidemii covid. Były też w ciągu tych dziesięciu lat takie chwile, gdy sprzeciwiał się Jarosławowi Kaczyńskiemu i wetował wyjątkowo antykonstytucyjne ustawy, niszczące niezależność sądów i mediów („lex TVN”), a także ustawę uzależniającą finanse samorządów od arbitralnych decyzji premiera (ustawa o izbach obrachunkowych). Były to jednakże rodzynki w zakalcu. Te dziesięć lat to czas degradacji urzędu prezydenta, niekończący się festiwal obciachu i żenady, gorszący spektakl serwilizmu i lizusostwa, przetykany nagłymi wybuchami agresji na tle ideologicznego wzmożenia.

A jeśli chodzi o współpracowników, których tak „pocieszał” i wychwalał, to tajemnicą Poliszynela jest fatalna atmosfera w Kancelarii Prezydenta, skąd ucieka, kto tylko może, a jeśli nie ucieka, to liczy na kontynuację służb u nowego szefa. Sam Andrzej Duda niczego wokół siebie nie zbudował, nic politycznie nie znaczy i jeśli na niedawnym spotkaniu z dyplomatami odgrażał się, że „jeszcze tu wróci”, to raczej były to marzenia ściętej głowy. Jedyna nadzieja dla Andrzeja Dudy jest taka, że Karol Nawrocki tak nam wszystkim dopiecze, że jeszcze zatęsknimy za „Adrianem”.