Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Roberta Bąkiewicza. „Ta ekipa nie cofnie się przed niczym”

Na trzy tygodnie przed złożeniem urzędu prezydent zdecydował o akcie łaski wobec byłego lidera Marszu Niepodległości. Wniosek o ułaskawienie czekał na decyzję ponad rok. „Ta ekipa nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę” – zareagował na sprawę premier.

O decyzji prezydenta Andrzeja Dudy poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak: „We wtorek wpłynęło postanowienie Prezydenta RP z 11 lipca br. o zastosowaniu prawa łaski wobec Roberta Bąkiewicza skazanego prawomocnym wyrokiem sądu. Akt łaski obejmuje darowanie kary ograniczenia wolności”. W mocy orzeczonego wyroku pozostaje nawiązka na rzecz pokrzywdzonej oraz środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości.

Wyrok za użycie siły

Sprawa, w której Bąkiewicz usłyszał wyrok, miała miejsce w 2020 r. podczas protestów po orzeczeniu trybunału Julii Przyłębskiej dot. zaostrzenia aborcji. Bąkiewicz wraz z działaczami Stowarzyszenia Marsz Niepodległości blokował wówczas wejście do kościoła św. Krzyża na pl. Trzech Krzyży. W trakcie „obrony” poszarpali, a nawet wynosili siłą protestujące kobiety, m.in. aktywistkę „Babcię Kasię”. To jej prywatny akt oskarżenia doprowadził do wyroku, który zapadł w listopadzie 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok pierwszej instancji, który skazał Bąkiewicza na rok prac społecznych w wymiarze 30 godz. miesięcznie, 10 tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonej oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Wstrzymanie wykonania wyroku – poprzez złożenie wniosku o ułaskawienie – było jedną z ostatnich decyzji odchodzącego z Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Po przeszło półtora roku od złożenia wniosku, w obliczu braku inicjatywy ze strony prezydenta, prokurator generalny Adam Bodnar uchylił 10 lipca br. decyzję o wstrzymaniu kary. Na ruch Bodnara błyskawicznie zareagował Andrzej Duda, który zaledwie dzień później – podczas ostatniego miesiąca sprawowania urzędu – miał wydać postanowienie ws. łaski.

„Ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze. Jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa, razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli” – zareagował na sprawę premier Donald Tusk na portalu X.

Bohater Bąkiewicz?

Obecnie Robert Bąkiewicz jest jednym z „bohaterów” Prawa i Sprawiedliwości. Wraz z utworzonym przez siebie Ruchem Obrony Granic patroluje przejścia graniczne z Niemcami. Mimo apeli ze strony przedstawicieli władzy Bąkiewicz nie rezygnuje z wątpliwie legalnych działań. Przedstawiciele PiS wynieśli ludzi Bąkiewicza nie tylko do rangi patriotycznych bohaterów, ale poświęcili im w Sejmie Parlamentarny Zespół Ruch Obrony Granic, na którego pierwszym posiedzeniu, w towarzystwie wiceprezesów PiS, wystąpił Bąkiewicz – w 2023 r. kandydat partii Jarosława Kaczyńskiego z okręgu świętokrzyskiego.